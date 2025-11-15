UP के इस जिले के 18 हजार किसानों को नहीं मिलेगी PM सम्मान राशि, अभी तक नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन; पढ़ें अपडेट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में 18 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई हैं। ऐसे किसानों को अब 21 वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कृषि विभाग की वेबसाइट पर 59 हजार किसान पंजीकृत है। 48 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं।

किसानों के लिए सम्मान निधि समेत अन्य शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ उठाने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन विभाग की कोशिश के बावजूद किसान अपनी रूची भी नहीं दिखा रहे हैं।

विभागीय सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। उससे पहले किसानों ने यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री

फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस प्रक्रिया है। इसमें किसान की पहचान, भूमि विवरण, फसल जानकारी और संपर्क विवरण दर्ज होते हैं। इस रजिस्ट्री के तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक कोड दिया जाता है। जब यह कोड विभागीय वेबसाइट पर दर्ज किया जाता है तो किसान की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आती है और किसान को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।