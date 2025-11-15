UP के इस जिले के 18 हजार किसानों को नहीं मिलेगी PM सम्मान राशि, अभी तक नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन; पढ़ें अपडेट
उत्तर प्रदेश के एक जिले में 18 हजार किसान पीएम सम्मान निधि से वंचित रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। कृषि विभाग ने किसानों को जल्द पंजीकरण कराने का आश्वासन दिया है ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। किसानों में पंजीकरण में देरी के कारण निराशा है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में 18 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई हैं। ऐसे किसानों को अब 21 वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कृषि विभाग की वेबसाइट पर 59 हजार किसान पंजीकृत है। 48 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं।
किसानों के लिए सम्मान निधि समेत अन्य शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ उठाने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन विभाग की कोशिश के बावजूद किसान अपनी रूची भी नहीं दिखा रहे हैं।
विभागीय सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। उससे पहले किसानों ने यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री
फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस प्रक्रिया है। इसमें किसान की पहचान, भूमि विवरण, फसल जानकारी और संपर्क विवरण दर्ज होते हैं। इस रजिस्ट्री के तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक कोड दिया जाता है। जब यह कोड विभागीय वेबसाइट पर दर्ज किया जाता है तो किसान की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आती है और किसान को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यहां करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन: फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को सम्मान निधि सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी झंझट के मिलेगा, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है वे इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। किसान अपने निकटतम जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के सुविधा केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। किसान स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर जाकर स्वयं रजिस्ट्री कर सकते हैं।
जिले में 48 हजार किसान सम्मान निधि पाते हैं। कृषि विभाग से संचालित तामाम योजनाओं को अब फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। 18 हजार किसान ऐसे हैं जो फार्मर रजिस्ट्री कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में किसानों को सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। - राजीव कुमार, उप कृषि निदेशक
