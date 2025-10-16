NH-9 से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी बेहतर, यीडा सिटी में बनेगी 130 मीटर चौड़ी रोड

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एनएच नौ से कनेक्टिविटी के लिए यीडा सिटी में 130 मीटर रोड का निर्माण होगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआइ से बनवाने के लिए यीडा पत्र भेजने जा रहा है। सड़क के लिए जमीन पर खर्च होने वाली राशि जुटाना यीडा के लिए चुनौती है।

जमीन खरीद पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सड़क ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ईस्ट को जाेड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगी। अभी यह सड़क सिरसा तक बनी हुई है। इससे एनएच नौ सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ने के साथ यीडा के प्रस्तावित सेक्टरों को भी कनेक्टिविटी मिलेगी।

130 मीटर यीडा के मास्टर प्लान का हिस्सा है। यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सड़क अलौदा गांव के नजदीक से शुरू होकर एविएशन हब की सीमा से गुजरने वाले प्रस्तावित खुर्जा पलवल एक्सप्रेस वे पर जाकर मिलती है। यीडा क्षेत्र में सड़क की लंबाई तकरीबन 25 किमी है। यह सड़क यमुना एक्सप्रेस वे के अलावा एविएशन हब तक पहुंचने के लिए एक मुख्य वैकल्पिक मार्ग होगा। इसके जरिये माल वाहक विमान सीधे कार्गो टर्मिनल तक आवाजाही कर सकेंगे।

गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से भी मिलेगी कनेक्टिविटी 130 मीटर सड़क गंगा लिंक एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट होगी। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे भी 130 मीटर चौड़ा है। यूपीडा इसका निर्माण कर रहा है। लिंक एक्सप्रेस वे सेक्टर 21 के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे काे कनेक्ट करेगा। लिंक एक्सप्रेसवे को क्रास करते हुए 130 मीटर रोड कार्गो टर्मिनल होते हुए खुुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे को कनेक्टर करेगी।

यीडा के आवासीय व औद्योगिक सेक्टरों को मिलेगी कनेक्टिविटी 130 मीटर सड़क ग्रेटर नोएडा की तरह यीडा सिटी की भी मुख्य लाइफ लाइन होगी। इस सड़क के किनारे यीडा ने आवासीय सेक्टर, एक, दो, तीन, पांच आदि प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर आठ, आठ ए, बी, सी, डी आदि भी हैं।

कार्गो हब के लिए एनएचएआई बना रहा सड़क एयरपोर्ट के कार्गो हब को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए आठ किमी लंबी व तीस मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। भविष्य में यह सड़क ही 130 मीटर में समाहित हो जाएगी। 130 मीटर सड़क के निर्माण तक यीडा ने औद्योगिक सेक्टरों को कनेक्टिविटी के लिए तकरीबन पांच किमी सड़क बनाने का फैसला किया है। इससे यह सड़क खुर्जा पलवल तक जुड़ जाएगी।