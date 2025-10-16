Language
    NH-9 से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी बेहतर, यीडा सिटी में बनेगी 130 मीटर चौड़ी रोड

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    नोएडा एयरपोर्ट को एनएच नौ से जोड़ने के लिए यीडा सिटी में 130 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। यीडा इसे एनएचएआइ से बनवाने के लिए पत्र लिखेगा। यह सड़क ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगी। जमीन खरीदने में लगभग 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा एविएशन हब तक पहुंचने के लिए एक मुख्य वैकल्पिक मार्ग होगा।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 130 मीटर रोड से गुजरते वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एनएच नौ से कनेक्टिविटी के लिए यीडा सिटी में 130 मीटर रोड का निर्माण होगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआइ से बनवाने के लिए यीडा पत्र भेजने जा रहा है। सड़क के लिए जमीन पर खर्च होने वाली राशि जुटाना यीडा के लिए चुनौती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन खरीद पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सड़क ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ईस्ट को जाेड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगी। अभी यह सड़क सिरसा तक बनी हुई है। इससे एनएच नौ सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ने के साथ यीडा के प्रस्तावित सेक्टरों को भी कनेक्टिविटी मिलेगी।

    130 मीटर यीडा के मास्टर प्लान का हिस्सा है। यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सड़क अलौदा गांव के नजदीक से शुरू होकर एविएशन हब की सीमा से गुजरने वाले प्रस्तावित खुर्जा पलवल एक्सप्रेस वे पर जाकर मिलती है। यीडा क्षेत्र में सड़क की लंबाई तकरीबन 25 किमी है। यह सड़क यमुना एक्सप्रेस वे के अलावा एविएशन हब तक पहुंचने के लिए एक मुख्य वैकल्पिक मार्ग होगा। इसके जरिये माल वाहक विमान सीधे कार्गो टर्मिनल तक आवाजाही कर सकेंगे।

    गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से भी मिलेगी कनेक्टिविटी

    130 मीटर सड़क गंगा लिंक एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट होगी। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे भी 130 मीटर चौड़ा है। यूपीडा इसका निर्माण कर रहा है। लिंक एक्सप्रेस वे सेक्टर 21 के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे काे कनेक्ट करेगा। लिंक एक्सप्रेसवे को क्रास करते हुए 130 मीटर रोड कार्गो टर्मिनल होते हुए खुुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे को कनेक्टर करेगी।

    यीडा के आवासीय व औद्योगिक सेक्टरों को मिलेगी कनेक्टिविटी

    130 मीटर सड़क ग्रेटर नोएडा की तरह यीडा सिटी की भी मुख्य लाइफ लाइन होगी। इस सड़क के किनारे यीडा ने आवासीय सेक्टर, एक, दो, तीन, पांच आदि प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर आठ, आठ ए, बी, सी, डी आदि भी हैं।

    कार्गो हब के लिए एनएचएआई बना रहा सड़क

    एयरपोर्ट के कार्गो हब को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए आठ किमी लंबी व तीस मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। भविष्य में यह सड़क ही 130 मीटर में समाहित हो जाएगी। 130 मीटर सड़क के निर्माण तक यीडा ने औद्योगिक सेक्टरों को कनेक्टिविटी के लिए तकरीबन पांच किमी सड़क बनाने का फैसला किया है। इससे यह सड़क खुर्जा पलवल तक जुड़ जाएगी।

    1700 करोड़ खर्च होने का अनुमान

    यीडा को 130 मीटर सड़क के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत है। जमीन की खरीद पर ही मौजूद दर के हिसाब से 1400 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा सड़क निर्माण पर भी तकरीबन 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यीडा के लिए यह रकम जुटाना चुनौतीपूर्ण है। प्रदेश सरकार से जमीन क्रय के लिए ब्याज मुक्त ऋण पर यीडा की निगाह है। प्रदेश सरकार दो चरण में तीन हजार करोड़ रुपये दे चुकी है। इसके अलावा गति शक्ति अभियान के तहत भी यीडा को केंद्र से राशि मिली है।



    एनएच नौ से एयरपोर्ट व यीडा के सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए 130 मीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए एनएचएआइ को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। यह सड़क ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर सड़क से कनेक्ट होगी।


    -

    राकेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण