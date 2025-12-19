यूपी रेरा ने दी 4424 करोड़ की 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, मथुरा और मऊ समेत इन जिलों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की 191वीं प्राधिकरण बैठक यूपी रेरा के मुख्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में चार हजार 424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 19 हजार 379 आवासीय एवं व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण होगा। नोएडा में कुल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें दो व्यावसायिक और दो आवासीय योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से नोएडा में कुल 17 हजार 51 यूनिटों का निर्माण होगा। है।