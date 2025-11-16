मुजफ्फरनगर के जेवियर्स ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, भेंट की पेंटिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ज़ेवियर्स ग्लोबल स्कूल रहकडा की महिला शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, जिससे बच्चों के चेहरे पर उल्लास और गर्व की चमक साफ दिखाई दे रही थी। यह क्षण बच्चों के लिए जीवनभर संजोकर रखने योग्य एक अनमोल स्मृति बन गया।

प्रधानाचार्या मोनिका चौधरी, उप प्रधानाचार्य क्षमा चौधरी तथा चार चयनित श्रेष्ठ विद्यार्थी शौर्य राज तोमर, काशिश, तन्वी वालिया और अरमनजोत सिंह नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में पहुंचे जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक हस्तनिर्मित पेंटिंग, जिसमें ‘भारत की विविधता में एकता’ का सन्देश उकेरा गया था, उन्हें भेंट की।

राष्ट्रपति महोदया ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और प्रयास की सराहना करते हुए इसे अत्यंत भावपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। उन्होंने बच्चों से उनके भविष्य के लक्ष्य, शैक्षणिक रुचियाँ, करियर आकांक्षाएँ तथा देश के प्रति उनके विचारों के बारे में विस्तार से बातचीत की।

उनकी सरलता, स्नेह और प्रेरणादायक शब्दों ने बच्चों का मन मोह लिया और उन्हें नई ऊर्जा व उत्साह प्रदान किया। राष्ट्रपति महोदया ने बच्चों को स्नेहवश उपहार भी प्रदान किए, जिससे बच्चों के चेहरे पर उल्लास और गर्व की चमक साफ दिखाई दे रही थी।