Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक की अस्पताल में मौत, किया गया अंतिम संस्कार

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:36 AM (IST)

    19 नवंबर को अनस ने की थी आत्मदाह करने की कोशिश

    prefferd source google
    Hero Image

    आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक की अस्पताल में मौत, किया गया अंतिम संस्कार

    - पुलिस पर लगाए थे पीटने व 50 हजार लेकर छोड़ने के आरोप

    जासं, मुजफ्फरनगर : कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कलां निवासी आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक अनस की बुधवार रात दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। गुरुवार को शव सिपुर्द ए खाक कर दिया गया।

    19 नवंबर को अनस ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। वह 70 प्रतिशत से अधिक झुलस गया था। गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अनस ने एक वीडियो जारी कर बुढ़ाना कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस उसे बिना किसी गुनाह के दुकान से उठाकर थाने ले गई और पिटाई की। पांच लाख रुपये की मांग की और 50 हजार रुपये लेकर छोड़ा था। हालांकि बाद में उसके पिता ने एक वीडियो जारी कर बेटे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटना की जांच एसपी देहात आदित्य बंसल को सौंपी थी। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर बुढ़ाना थाने के एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था। अनस का शव गुरुवार को पैतृक गांव लाया गया। दोपहर बाद गांव के कब्रिस्तान में शव सिपुर्द ए खाक कर दिया गया। उसके पिता मुरसलीन ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इन्कार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें