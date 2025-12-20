पेट व सीने में होने लगा तेज दर्द तब कराया एक्स-रे, 3 सुई देखकर रह गए सभी हैरान; मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। एक युवक द्वारा सुईं निगल जाने का मामला सामने आया है। एक माह से युवक पेट में दर्द की तकलीफ से जूझ रहा था, लेकिन पेट व सीने में तेज दर्द हुआ तो परिवार के हाथ पांव फूल गए। एक्स-रे कराया तो उसमें सूई निगलने की जानकारी हुई। जिला चिकित्सालय से युवक को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल युवक का मेरठ मेडिकल के अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय से रेफर कर मेरठ मेडिकल में किया भर्ती छपार थाना क्षेत्र के गांव घुमावटी में रहने वाले 36 वर्षीय राजू कुमार पुत्र स्व. सीताराम मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पिछले लगभग एक माह से उसके पेट में दिक्कत चल रही थी। पहले तो स्वजन उसे गांव के आसपास में ही चिकित्सकों को दिखाकर दवा लेते रहे। एक सप्ताह से अधिक दिक्कत होने पर स्वजन उसे लेकर ऋषिकेश एम्स में लेकर गए, जहां बेड उपलब्ध न होने की वजह से वापस आ गए।

स्वजन ने चार दिन पहले उसे जिला चिकित्सालय में दिखाया, यहां भी उसे दवा दे दी गई, लेकिन आराम नहीं लगा। स्वजन ने गुरुवार को उसका एक्स-रे कराया। लगभग एक माह से हो रही थी दिक्कत, जांच में सुईं निगलने की जानकारी हुई शुक्रवार को राजू की हालत अधिक बिगड़ गई और उसके सीने व पेट में असहनीय दर्द हुआ। उन्होंने एक्स-रे रिपोर्ट जिला चिकित्सालय में चिकित्सक को दिखाई, तो उसके पेट में सूई होने की जानकारी हुई। पता चला कि राजू ने सूई निगल रखी है। चिकित्सक ने उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन 108 एंबुलेंस के माध्यम से राजू को मेरठ मेडिकल अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां उसे भर्ती कर लिया गया।