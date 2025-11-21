Language
    एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़क महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, अस्पताल में की भर्ती...यह थी वजह

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का आरोप है कि उसका पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। उसने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करती महिला। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पति व ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर महिला को बचाया और उसे गंभीर जलने की शिकायत के चलते सीओ की सरकारी गाड़ी में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला ने पुलिस पर भी कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

    खतौली कस्बे की रहने वाली महिला सोनी उर्फ ईरम ने बताया कि उसकी शादी लगभग 12 साल पहले भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी में रहने वाले आजाद उर्फ सब्बू आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है। मायके से लगातार पैसे लाने के लिए दबाव बनाता है। महिला ने कहा कि उसके भाई आदिल ने वैवाहिक संबंध टूटने से बचाने के लिए कई बार पति को पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

    सोनी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने आभूषण तक बेच दिए हैं और आए दिन उसे व उसके भाई दोनों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। 19 नवंबर की सुबह पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। अवैध हथियार से जान लेने तक की कोशिश की। मायके वालों द्वारा समझाने के बाद भी पति और ससुराल पक्ष उसके खिलाफ लगातार उत्पीड़न करते रहे।

    आरोप लगाया कि उसने कई बार थाना स्तर पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। इसी मानसिक दबाव में वह एसएसपी कार्यालय पहुंची और आत्मदाह का प्रयास कर दिया। एसपी देहात आदित्य बंसल का कहना है कि गुरुवार को भी पीड़िता के पति पर कार्रवाई की गई थी। जांच की जा रही है। फिलहाल महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।