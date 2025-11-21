एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़क महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, अस्पताल में की भर्ती...यह थी वजह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पति व ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर महिला को बचाया और उसे गंभीर जलने की शिकायत के चलते सीओ की सरकारी गाड़ी में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला ने पुलिस पर भी कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

खतौली कस्बे की रहने वाली महिला सोनी उर्फ ईरम ने बताया कि उसकी शादी लगभग 12 साल पहले भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी में रहने वाले आजाद उर्फ सब्बू आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है। मायके से लगातार पैसे लाने के लिए दबाव बनाता है। महिला ने कहा कि उसके भाई आदिल ने वैवाहिक संबंध टूटने से बचाने के लिए कई बार पति को पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

सोनी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने आभूषण तक बेच दिए हैं और आए दिन उसे व उसके भाई दोनों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। 19 नवंबर की सुबह पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। अवैध हथियार से जान लेने तक की कोशिश की। मायके वालों द्वारा समझाने के बाद भी पति और ससुराल पक्ष उसके खिलाफ लगातार उत्पीड़न करते रहे।