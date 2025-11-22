Language
    महिला ने एसएसपी कार्यालय पर किया आत्मदाह का प्रयास

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:53 AM (IST)

    प्लास्टिक के बोतल में लाया पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेला

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर : एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इससे पहले कि वह खुद को आग लगा पाती, पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पेट्रोल छिड़कते ही महिला की आंखों व चेहरे पर जलन होने लगी। उसको जिला चिकित्सालय में भिजवाया गया। महिला का कहना था कि पति व ससुरालजन उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, पति ने उसे पीटा और जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। इसी कारण वह आत्मदाह करने आई थी।

    खतौली कस्बे में रहने वाली सोनी उर्फ ईरम की शादी भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मुहल्ला कलालान निवासी आजाद उर्फ सब्बू के साथ लगभग 12 साल पहले हुई थी। सोनी के दो बच्चे हैं। आरोप है कि पति मायके से रुपये लाने को कहता है। उसके भाई आदिल ने कई बार रुपये भी दिए, लेकिन पति की मांग लगातार बढ़ती गई। आरोप है कि गत 19 नवंबर की सुबह लगभग आठ बजे पति ने रुपयों की डिमांड की। विरोध करने पर उसको पीटा और धारदार हथियार से जान से मारने का प्रयास किया। इसकी शिकायत भोपा थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में चालान कर इतिश्री कर ली। इस कारण पति जमानत मिलने पर वापस घर पहुंचा और फिर से उसकी पिटाई की। इसी कारण शुक्रवार को वह एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने पहुंची थी। पेट्रोल आंखों में जाने से महिला को काफी जलन होने लगी। इसके बाद महिला को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने सीओ की सरकारी गाड़ी से जिला चिकित्सालय भिजवाया। थाना सिविल लाइंस पुलिस की निगरानी में महिला का उपचार कराया जा रहा है।

    आग बुझाने के लिए एसएसपी कार्यालय पर रखवाए कंबल :

    बुढ़ाना में आत्मदाह और आत्मदाह के प्रयास की दो घटनाओं के बाद अब तीसरी घटना से पुलिस में अफरा-तफरी मच गई। महिला द्वारा पेट्रोल छिड़कने के बाद इस तरह की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसीलिए पुलिस कार्यालय में कंबलों की व्यवस्था की गई है। एसएसपी कार्यालय समेत कई अन्य कार्यालयों में पुलिस लाइन से लाल कंबलों का इंतजाम किया गया है, ताकि आग लगाता है तो उसे बुझाने के लिए कंबल की मदद ली जा सके। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि महिला सोनी की तहरीर पर उसका गुरुवार को मेडिकल कराने के बाद नियम अनुसार आरोपित आजाद का शांतिभंग में चालान किया गया था। शुक्रवार को महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया और फिर से उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोपित पति आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कराई जा रही है।