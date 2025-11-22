प्लास्टिक के बोतल में लाया पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेला

महिला ने एसएसपी कार्यालय पर किया आत्मदाह का प्रयास प्लास्टिक के बोतल में लाया पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेला संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर : एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इससे पहले कि वह खुद को आग लगा पाती, पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पेट्रोल छिड़कते ही महिला की आंखों व चेहरे पर जलन होने लगी। उसको जिला चिकित्सालय में भिजवाया गया। महिला का कहना था कि पति व ससुरालजन उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, पति ने उसे पीटा और जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। इसी कारण वह आत्मदाह करने आई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खतौली कस्बे में रहने वाली सोनी उर्फ ईरम की शादी भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मुहल्ला कलालान निवासी आजाद उर्फ सब्बू के साथ लगभग 12 साल पहले हुई थी। सोनी के दो बच्चे हैं। आरोप है कि पति मायके से रुपये लाने को कहता है। उसके भाई आदिल ने कई बार रुपये भी दिए, लेकिन पति की मांग लगातार बढ़ती गई। आरोप है कि गत 19 नवंबर की सुबह लगभग आठ बजे पति ने रुपयों की डिमांड की। विरोध करने पर उसको पीटा और धारदार हथियार से जान से मारने का प्रयास किया। इसकी शिकायत भोपा थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में चालान कर इतिश्री कर ली। इस कारण पति जमानत मिलने पर वापस घर पहुंचा और फिर से उसकी पिटाई की। इसी कारण शुक्रवार को वह एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने पहुंची थी। पेट्रोल आंखों में जाने से महिला को काफी जलन होने लगी। इसके बाद महिला को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने सीओ की सरकारी गाड़ी से जिला चिकित्सालय भिजवाया। थाना सिविल लाइंस पुलिस की निगरानी में महिला का उपचार कराया जा रहा है।