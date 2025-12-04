यूट्यूबर के उकसाने पर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, बचाने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ की ये भद्दी हरकत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ससुराल वालों को गिरफ्तार कराने के लिए अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से महिला के आत्मदाह का प्रयास करने का मामला सामने आया है। यह करने के लिए उसके यूट्यूबर रिश्तेदार ने उकसाया था। पुलिस ने महिला को बचाने का प्रयास किया तो उसने और यूट्यूबर ने उन पर भी ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से खुद को बचाया। इसके बाद पुलिस ने महिला और उकसाने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुहेल की पत्नी इरम ने तीन अक्टूबर को महिला थाने में ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला बार-बार आत्मदाह की धमकी दे रही थी। इसी बीच शामली निवासी फरमान उसके संपर्क में आया। फरमान और इरम की मां आपस में चचेरी-तहेरी बहन हैं। फरमान बार-बार इरम को आत्मदाह करने के लिए उकसा रहा था।

क्या बोले कोतवाली प्रभारी? कोतवाली प्रभारी सुभाष अत्री ने बताया कि बुधवार को जब महिला थाना प्रभारी सुमन शर्मा थाने पर आईं तो मुखबिर से सूचना मिली कि इरम अपने मकान में आत्मदाह करने वाली है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो इरम ने खुद पर और कमरे में भारी मात्रा में मिट्टी का तेल (केरोसिन) डाल रखा था।

पुलिस को देखते ही उसने माचिस से आग लगाने का प्रयास किया तो थाना प्रभारी सुमन शर्मा ने इरम को बाहर खींच लिया और आग बुझवा दी। इसी दौरान इरम व फरमान ने पुलिसकर्मियों पर भी ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इसमें टीम बाल-बाल बची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।