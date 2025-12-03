Language
    Weather Update: रात में बढ़ी सर्दी तो घरों में दुबके लोग...मौसम विभाग का अलर्ट, अगले तीन दिन में और गिरेगा पारा

    By Anand Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:57 AM (IST)

    रात में अचानक ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने लगे। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी जारी की है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। रात में सर्द हवा भी चलने लगी है। दिन में भी बादलों और सूरज की आंख मिचौनी चलती रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिन में तापमान में गिरावट से सर्दी और बढ़ सकती है।

    चिकित्सकों की सलाह है कि मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए सेहत के प्रति सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही के कारण बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।

    ठिठुरन महसूस करते नजर आए लोग

    मंगलवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वायुमंडल में आर्द्रता 92 प्रतिशत रही। सोमवार की रात में हवा में घुली ठंडक ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया था।

    इसकी वजह से शिवचौक, हनुमान चौक, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, अस्पताल तिराहा, मीनाक्षी चौक आदि स्थानों पर लोग ठिठुरन महसूस करते नजर आए।

    वहीं, मंगलवार की सुबह हल्की धुंध में लिपटी रही, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो गया। वैसे तो बीते तीन दिन में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही चल रहा है, लेकिन आगामी दिनों में इसमें और गिरावट आएगी।