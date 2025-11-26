एसआईआर सबसे बड़ा खतरा है... बिहार में वोट की चोरी की गई, यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे : आसपा अध्यक्ष
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने एसआईआर को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट की चोरी हुई थी और वे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हों।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने जीआइसी मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली में कहा कि वर्तमान में जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, वे संवैधानिक अधिकार देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अधिकार लिए बगैर चुप बैठने वाले नहीं है। एसआईआर सबसे बड़ा खतरा है, इसके नाम पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता बीएलओ के साथ चारपाई बिछाकर बैठें और वोट के साथ संविधान की रक्षा करें। कहा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए पहली जनवरी के बाद पदयात्रा निकाली जाएगी। आसपा की ओर से बुधवार को जीआइसी के मैदान में सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल की रैली की गई।
पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक संविधान जिंदा है, डा. भीमराव आंबेडकर जिंदा हैं। संविधान बचाने के लिए जीआइसी मैदान से शुरूआत हो गई है। आरोप लगाया कि भाजपा ने षडयंत्र के तहत गरीब जनता को गुमराह किया। कहा कि जो भाजपा से अलग रहता है, उसे देशद्रोही बताते हैं, जो इनसे जुड़ जाता है वह राष्ट्रवादी हो जाता है। खिलाफ बोलने पर बुलडोजर चलावा दिया जाता है, जो इनका मुकाबला करता है, उसके पीछे ईडी और सीबीआइ लगा देते हैं। चाहे जितने षड़यंत्र कर लो, लेकिन गरीब अब अपनी ताकत बनाकर रखेगा। कहा कि बहुजन समाज ने संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझा, तो फिर से गुलाम हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि एसआइआर सबसे बड़ा खतरा है। बिहार में वोट की चोरी की गई, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। एसआइआर के नाम पर एक भी वोट चोरी की गई तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। कहा कि निजी क्षेत्रों में एससी/एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही ईवीएम से मतदान बंद होना चाहिए। आरक्षण और ईवीएम को लेकर पहली जनवरी के बाद पदयात्रा निकाली जाएगी। साथ ही कि कांशीराम की जयंती पर छुट्टी को निरस्त कर दिया गया। पूर्व में संसद में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था, लेकिन अब कोई ऐसा करके दिखाए।
उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार बदल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे लोगों को गुमराह किया। हमारी लड़ाई पूंछ बनने की नहीं, बल्कि मूंछ बनने की है। मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है। कहा कि अब साथ मिलकर संघर्ष करने का समय आ गया है। हमारे लोगों के लिए सरकारें 75 साल में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था तक नहीं कर पाईं।
जान को बताया खतरा...संघर्ष का लिया संकल्प
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ईश्वर उनके साथ है तो संघर्ष करते हैं। विरोधी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि यदि 10 साल जिंदा रहा तो डा. भीमराव आंबेडकर को मानने वाला दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाएगा। चेताया कि झुकूंगा न बिकूंगा, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा है लड़ता रहूंगा। उन्होंने युवाओं से शिक्षित होने की अपील की। साथ ही मुस्लिम समाज से कहा कि उत्पीड़न पर खामोशी ठीक नहीं है।
मंच से की कई घोषणाएं
आसपा अध्यक्ष ने चंद्रशेखर ने मंच से अनेक घोषणाएं की। कहा कि वर्ष 2027 में सरकार आई तो गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंतल करेंगे। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच बनाई जाएगी। ठेकेदारी बंद कर पक्की नौकरी देंगे। साथ ही आरक्षण से एसपी, डीएम और वोट से पीएम, सीएम बनाने का कार्य होगा।
