कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे! थाने से निकलता युवक वायरल वीडियो में यही कह रहा है... लोग कर रहे तरह-तरह के कमेंट

संवाद सूत्र, जागरण, मीरापुर (मुजफ्फरनगर)। इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार शाम एक वीडियो जमकर प्रसारित हुआ। वीडियो किसी सड़क या बाजार का नहीं, बल्कि मीरापुर थाने के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक थाने के गेट से बाहर आते हुए कैमरे की ओर देखकर बोलता है ‘कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।’

इंस्टाग्राम और वाट्सएप पर प्रसारित हो रहे वीडियो का यह डायलॉग सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मची है। लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। किसी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तो किसी ने थाने में ‘फिल्मी सीन’ बनने पर तंज कसा। चर्चा यह भी है कि जब अपराधी थाने में वीडियो बनाकर चुनौती दे सकता है, तो आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे किया जाए। वायरल वीडियो की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई।