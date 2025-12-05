Language
    कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे! थाने से निकलता युवक वायरल वीडियो में यही कह रहा है... लोग कर रहे तरह-तरह के कमेंट

    By Sonu Dhimal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक थाने से बाहर निकलते हुए कहता है, "कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे!" इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स ...और पढ़ें

    मीरापुर थाने में बनाए गए वीडियो में दिख रहा युवक। वीडियो ग्रैब

    संवाद सूत्र, जागरण, मीरापुर (मुजफ्फरनगर)। इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार शाम एक वीडियो जमकर प्रसारित हुआ। वीडियो किसी सड़क या बाजार का नहीं, बल्कि मीरापुर थाने के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक थाने के गेट से बाहर आते हुए कैमरे की ओर देखकर बोलता है ‘कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।’

    इंस्टाग्राम और वाट्सएप पर प्रसारित हो रहे वीडियो का यह डायलॉग सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मची है। लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। किसी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तो किसी ने थाने में ‘फिल्मी सीन’ बनने पर तंज कसा। चर्चा यह भी है कि जब अपराधी थाने में वीडियो बनाकर चुनौती दे सकता है, तो आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे किया जाए। वायरल वीडियो की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई।

    पुलिस के अनुसार वीडियो में दिख रहा युवक सिकंदरपुर निवासी आमिर पुत्र शमीम है। पुलिस टीम ने उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी। इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि वीडियो बनाना भले ही शौक बन गया हो, लेकिन सवाल यह है कि थाने में सुरक्षा इतनी ढीली कैसे रही कि कोई आराम से मोबाइल निकाल कर वीडियो बना गया।