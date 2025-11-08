स्कूटी 20 हजार की और चालान 20 लाख का...गजब!

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कालोनी में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी का चालान काटा गया। चालान की प्रति पर 20.74 लाख रुपये को देख स्कूटी सवार युवक के होश उड़ गए। चालान की प्रति का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामला चर्चा का विषय बन गया।

नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा न बताया कि यह चालान गांधी कालोनी पुलिस चौकी पर तैनात द्वितीय उपनिरीक्षक नवाब सिंह ने काटा है। युवक के पास न तो वाहन के कागजात थे, न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही हेल्मेट। इन उल्लंघनों के चलते मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालान केवल चार हजार रुपये का ही है। यह केवल तकनीकी त्रुटि है।