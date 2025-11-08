Language
    स्कूटी 20 हजार की और चालान 20 लाख का...गजब!

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर 20.74 लाख रुपये के स्कूटी चालान की खबर वायरल हो रही है, जिससे लोगों में उत्सुकता है। चालान की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं हुई है, लेकिन इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। यह स्कूटी चालान चर्चा का विषय बना हुआ है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कालोनी में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी का चालान काटा गया। चालान की प्रति पर 20.74 लाख रुपये को देख स्कूटी सवार युवक के होश उड़ गए। चालान की प्रति का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामला चर्चा का विषय बन गया।

    नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा न बताया कि यह चालान गांधी कालोनी पुलिस चौकी पर तैनात द्वितीय उपनिरीक्षक नवाब सिंह ने काटा है। युवक के पास न तो वाहन के कागजात थे, न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही हेल्मेट। इन उल्लंघनों के चलते मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालान केवल चार हजार रुपये का ही है। यह केवल तकनीकी त्रुटि है।

    उन्होंने कहा चालान पर गलती से बड़ी संख्या अंकित हो गई। असल में चालान चार हजार का है, 20.74 लाख रुपये जैसा कोई अतिरिक्त दंड नहीं है। फार्म में अंकित अंकों के बीच गैप हट जाने के कारण यह संख्या बन गई। यह 207 एमवी (मोटर व्हीकल एक्ट) के तहत चार हजार का चालान है। 207 और 4000 के बीच का गैप खत्म होने से यह चालान 20.74 लाख का दिख रहा है। पुलिस ने युवक को समझाया और औपचारिकता पूरी कर चालान रिकार्ड में सही राशि दर्ज कर दी। उधर, चालान की प्रति का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामला चर्चा का विषय बन गया।