यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, फैक्ट्री में चोरी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, एक घायल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फर्टिलाइजर फैक्ट्री व शराब के ठेके पर चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके कब्जे से 62 हजार रुपये की नगदी, बाइक, दो तमंचे कारतूस और चोरी के उपकरण बरामद किए। सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि भोपा रोड स्थित टीएस मान पुलिया के निकट पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी मुजफ्फरनगर की ओर से तेज गति से आ रही एक बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार रजवाहा पटरी मार्ग की ओर भागने लगे।

पीछा करने पर खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें बदमाश रवि पुत्र सुभाष गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसका साथी धर्मेंद्र उर्फ मोनू पुत्र शैलेन्द्र कांबिंग के दौरान पकड़ा गया।

दोनों बदमाश थाना भोपा क्षेत्र के गांव जट मुझेडा के निवासी हैं। मुठभेड़ में घायल रवि को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ मंडी ने बताया कि दोनों बदमाश शातिर किस्म के चोर हैं और जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।