संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। पीनना गांव निवासी विवाहिता ऋतिका उर्फ मोंटी ने अपने पति आगरा में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही आशीष तोमर व नोएडा पुलिस लाइन में तैनात दारोगा जेठ मिक्की सहित पांच आरोपितों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है।



पीड़िता ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी शादी इसी वर्ष 20 फरवरी को बागपत के गांव किशनपुर बिराल निवासी आशीष तोमर के साथ हुई थी। शादी में करीब 19 लाख रुपये खर्च किए। सोने-चांदी के जेवरात के अलावा 10 लाख रुपये नकद भी दिए गए।

आरोप है कि पति आशीष, ससुर सुभाष तोमर, सास मुनेश तोमर, चचिया सास मंजू तोमर और जेठ मिक्की दिए गए सामान से खुश नहीं थे। शादी के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उससे अतिरिक्त दहेज में स्कॉर्पियो कार लाने को कहा गया।