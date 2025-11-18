घर में प्रार्थना के नाम पर मतांतरण की कोशिश...पास्टर समेत दो गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने एक पास्टर और उसके साथी को घर में प्रार्थना सभा के दौरान ईसाई धर्म में मतांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर लालच और धोखे से लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग के परिवार में प्रार्थना कर ईसाई धर्म में मतांतरण कराने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा परिवार के सदस्यों को नौकरी और पैसे के साथ गरीबों से निकालने का लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा था।
सीओ मंडी राजू कुमार साव का कहना है कि मंगलवार की सुबह पुलिस टीम ने दिल्ली दून हाईवे स्थित रठेड़ी के पास से जोनी पास्टर पुत्र राजकुमार और उसके साथी राहुल कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ईसाई धर्म से संबंधित बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री भी बरामद हुई है। बताया कि सोमवार को ग्राम नसीरपुर निवासी लाखन के घर इन आरोपितों ने प्रार्थना कर ईसाई समुदाय से जुड़ने का दबाव बनाया था।
शिकायत मिलने पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मातातंरण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) में मामला दर्ज कर लिया था। जोनी पास्टर की जामा तलाशी के दौरान पुलिस ने 339 पम्पलेट, ईसाई धर्म से संबंधित दो डायरी और अन्य साहित्य बरामद किया। पुलिस दोनों से विस्तृत पूछताछ कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रगति पर है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपित गांव-गांव में घूम कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और अपने ही गांव में कहीं परिवारों का मतांतरण करा चुके हैं। यह लोग धार्मिक गतिविधियों की आड़ में जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण करते है। इनके इतिहास की जानकारी की जा रही है और उनके साथ और कौन-कौन लोग यह कार्य करते हैं उसका पता लगाया जा रहा है।
