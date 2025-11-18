घर में प्रार्थना के नाम पर मतांतरण की कोशिश...पास्टर समेत दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग के परिवार में प्रार्थना कर ईसाई धर्म में मतांतरण कराने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा परिवार के सदस्यों को नौकरी और पैसे के साथ गरीबों से निकालने का लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा था।

सीओ मंडी राजू कुमार साव का कहना है कि मंगलवार की सुबह पुलिस टीम ने दिल्ली दून हाईवे स्थित रठेड़ी के पास से जोनी पास्टर पुत्र राजकुमार और उसके साथी राहुल कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ईसाई धर्म से संबंधित बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री भी बरामद हुई है। बताया कि सोमवार को ग्राम नसीरपुर निवासी लाखन के घर इन आरोपितों ने प्रार्थना कर ईसाई समुदाय से जुड़ने का दबाव बनाया था।