UP Board Exam 2026: मुजफ्फरनगर में शासन ने 72 केंद्रों पर लगाई मुहर, 22 दिसंबर तक मांगी आपत्तियां

जागरण संवाददता, मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए शासन से परीक्षा केंद्र फाइनल हो गए हैं। पहले 77 केंद्र निर्धारित हुए थे, लेकिन डीएम की अध्यक्षता में हुई जनपदीय समिति की संस्तुति पर शासन ने केवल 72 केंद्रों की सूची जारी की है। इन पर 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी है।



यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पहले 77 प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी की गई थी। जिस पर डीआईओएस ने चार दिसंबर तक आपत्ति मांगी थी। आपत्तियों का निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया।

जिसके चलते 72 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने की संस्तुति शासन से की गई। शासन ने प्रशासन की ओर से दिए गए सुझाव को मानते हुए 72 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। इनमें पांच राजकीय इंटर कॉलेज शामिल हैं।

कॉलेज का भवन जर्जर होने के चलते पिछले साल चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। कॉलेज का जीर्णोद्धार होने और प्रशासन की संस्तुति पर इस कॉलेज को फिर से केंद्र की सूची में शामिल किया गया है। वहीं लाला सुखलाल इंटर कॉलेज पुरकाजी के स्थान पर राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।



जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने बताया कि शासन से 72 केंद्रों की सूची जारी हुई है। जिस पर शासन स्तर से ही 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पर आपत्ति भेज सकता है। जनपद स्तर पर अब कोई संसोधन नहीं होगा।