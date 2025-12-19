UP Board Exam 2026: मुजफ्फरनगर में शासन ने 72 केंद्रों पर लगाई मुहर, 22 दिसंबर तक मांगी आपत्तियां
मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए शासन ने 72 केंद्रों पर मुहर लगा दी है। इन केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है और इस संबंध में 22 दिसंबर तक ...और पढ़ें
जागरण संवाददता, मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए शासन से परीक्षा केंद्र फाइनल हो गए हैं। पहले 77 केंद्र निर्धारित हुए थे, लेकिन डीएम की अध्यक्षता में हुई जनपदीय समिति की संस्तुति पर शासन ने केवल 72 केंद्रों की सूची जारी की है। इन पर 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी है।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पहले 77 प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी की गई थी। जिस पर डीआईओएस ने चार दिसंबर तक आपत्ति मांगी थी। आपत्तियों का निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया।
जिसके चलते 72 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने की संस्तुति शासन से की गई। शासन ने प्रशासन की ओर से दिए गए सुझाव को मानते हुए 72 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। इनमें पांच राजकीय इंटर कॉलेज शामिल हैं।
कॉलेज का भवन जर्जर होने के चलते पिछले साल चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। कॉलेज का जीर्णोद्धार होने और प्रशासन की संस्तुति पर इस कॉलेज को फिर से केंद्र की सूची में शामिल किया गया है। वहीं लाला सुखलाल इंटर कॉलेज पुरकाजी के स्थान पर राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने बताया कि शासन से 72 केंद्रों की सूची जारी हुई है। जिस पर शासन स्तर से ही 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पर आपत्ति भेज सकता है। जनपद स्तर पर अब कोई संसोधन नहीं होगा।
जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए 56,163 परीक्षार्थी
परीक्षा के लिए 56,163 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 29,128 छात्र और 27,035 छात्राएं शामिल हैं। इनमें हाईस्कूल के संस्थागत छात्र 14,850 और व्यक्तिगत 193 हैं। संस्थागत छात्राएं 14,061 और व्यक्तिगत 47 हैं। इसी क्रम में इंटरमीडिएट में संस्थागत छात्र 12,976 और व्यक्तिगत 1109 और संस्थागत छात्राएं 12,460 और व्यक्तिगत 467 हैं। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी और 24 मार्च को संपन्न होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।