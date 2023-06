Husband Killed Wife In Muzaffarnagar यूपी के मुजफ्फरनगर में एक द‍िल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी से नाखुश पत‍ि के स‍िर पर खून सवार हो गया। उसने सबसे पहले ब‍िचौल‍िए पर फायर‍िंग की। इसके बाद पत्‍नी को गोली मार दी फ‍िर खुद को भी गोली मारकर आत्‍महत्‍या कर ली। इस दौरान बचाव करने में एक युवक भी घायल हो गया।

Husband Killed Wife In Muzaffarnagar: घटनास्‍थल पर मौजूद पुल‍िस अध‍िकारी

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। Husband Killed Wife In Muzaffarnagar शादी से नाखुश व्यक्ति ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने शादी कराने वाले मौसेरे भाई की भी हत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान एक पड़ोसी बीच में आया तो उस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने दंपति के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। दोनों के शव के पास से हथियार भी मिले हैं। मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली निवासी नसीम की शादी गाजियाबाद के लोनी निवासी तमन्ना के साथ 4 महीने पहले हुई थी। पुलिस के अनुसार नसीम और तमन्ना की शादी नसीम के मौसेरे भाई सद्दाम निवासी गादला थाना भोपा ने कराई थी। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं थे। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। अपनी शादी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नसीब ने गुरुवार को मौसेरे भाई सद्दाम को फोन किया था। कहा था कि उसने दोनों के बीच शादी करा कर गलत किया। सूत्रों की माने तो नसीम ने फोन पर शुक्रवार सुबह सद्दाम के घर आने की बात कही थी। शुक्रवार सुबह नसीम पत्नी तमन्ना को बाइक पर लेकर सद्दाम के घर पहुंच गया। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नसीब में गांव गादला पहुंचकर सद्दाम को आवाज दी। तथा फायरिंग शुरू कर दी। नसीम की आवाज सुनकर सद्दाम घर में छुप गया। इसी दौरान एक अन्य पड़ोसी साबिर ने मामला जानना चाहा तो उस पर फायरिंग कर दी। गले में गोली लगने से साबिर घायल हो गया। इसके बाद मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए तो नसीम उसकी पत्नी तमन्ना को बाइक पर बैठा कर जल्दी आओ और घर से थोड़ी दूर गली में पहुंचकर तमन्ना को गोली मार दी। उसके बाद नसीम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एसपी देहात ने बताया कि दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।

