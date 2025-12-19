घिरता देख बाइक सवार बदमाशों ने की मुजफ्फरनगर पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक को लगी गोली, दोनों गिरफ्तार
Encounter in Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री और शराब के ठेके पर चोरी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फर्टिलाइजर फैक्ट्री व शराब के ठेके पर चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके कब्जे से 62 हजार रुपये की नगदी, बाइक, दो तमंचे कारतूस और चोरी के उपकरण बरामद किए।
सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि भोपा रोड स्थित टीएस मान पुलिया के निकट पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी मुजफ्फरनगर की ओर से तेज गति से आ रही एक बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार रजवाहा पटरी मार्ग की ओर भागने लगे।
पीछा करने पर खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें बदमाश रवि पुत्र सुभाष गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी धर्मेंद्र उर्फ मोनू पुत्र शैलेन्द्र कांबिंग के दौरान पकड़ा गया।
दोनों बदमाश थाना भोपा क्षेत्र के गांव जट मुझेडा के निवासी हैं। मुठभेड़ में घायल रवि को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ मंडी ने बताया कि दोनों बदमाश शातिर किस्म के चोर हैं और जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि 12 दिसंबर को जानसठ रोड स्थित एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में चोरी की घटना इन्हीं के द्वारा की गई थी, जहां फैक्ट्री कार्यालय से करीब डेढ़ लाख रुपये चोरी किए गए थे।
इसके अलावा नवंबर माह में बिलासपुर कट पर स्थित एक शराब के ठेके का शटर उखाड़कर भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
