घर से ड्यूटी के लिए निकले थे दो युवक, हादसे में हो गई मौत...अपने परिवार के इकलौते बेटे थे दोनों

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर शनिवार सुबह दिन निकलते ही सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक परिवार में इकलौते बेटे थे। वे रोजाना की तरह काम पर जा रहे थे। सिद्धबली पेपर मिल के सामने पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

यह हादसा शनिवार सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हुआ। भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोकरहेड़ी निवासी 24 वर्षीय विक्की पुत्र प्रमोद और 20 वर्षीय अभय उर्फ सोनू पुत्र अरविंद निवासी रहमतपुर थाना भोपा एक साथ स्कूटी से मुजफ्फरनगर में काम पर आ रहे थे। उनकी रेलवे स्टेशन पर स्थित ब्लिंकिट कंपनी में सुबह छह बजे से ड्यूटी थी। दोनों युवक कंपनी में सामान पैकिंग का काम करते थे।

कंपनी के स्टोर मैनेजर राजकुमार ने बताया कि रोज की तरह दोनों सुबह स्कूटी से आफिस आने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में भोपा रोड स्थित सिद्धबली पेपर मिल के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों युवक अपने घरों के इकलौते बेटे थे, जिससे घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया। उनके स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों के गांव में भी शोक का माहौल है।