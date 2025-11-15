Language
    घर से ड्यूटी के लिए निकले थे दो युवक, हादसे में हो गई मौत...अपने परिवार के इकलौते बेटे थे दोनों

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, दो युवक ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद समाचार ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

    नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर शनिवार सुबह दिन निकलते ही सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर शनिवार सुबह दिन निकलते ही सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक परिवार में इकलौते बेटे थे। वे रोजाना की तरह काम पर जा रहे थे। सिद्धबली पेपर मिल के सामने पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    यह हादसा शनिवार सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हुआ। भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोकरहेड़ी निवासी 24 वर्षीय विक्की पुत्र प्रमोद और 20 वर्षीय अभय उर्फ सोनू पुत्र अरविंद निवासी रहमतपुर थाना भोपा एक साथ स्कूटी से मुजफ्फरनगर में काम पर आ रहे थे। उनकी रेलवे स्टेशन पर स्थित ब्लिंकिट कंपनी में सुबह छह बजे से ड्यूटी थी। दोनों युवक कंपनी में सामान पैकिंग का काम करते थे।

    कंपनी के स्टोर मैनेजर राजकुमार ने बताया कि रोज की तरह दोनों सुबह स्कूटी से आफिस आने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में भोपा रोड स्थित सिद्धबली पेपर मिल के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों युवक अपने घरों के इकलौते बेटे थे, जिससे घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया। उनके स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों के गांव में भी शोक का माहौल है।

    बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी जान चली गई। वहीं, नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।