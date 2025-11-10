Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खंभा उखाड़ते समय टूटा जेसीबी का हुक, कारोबारी के सिर पर गिरा बिजली का खंभा...मौके पर ही मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर की गांधी कालोनी लिंक रोड पर रविवार को एक दुखद घटना में खंभा उखाड़ते समय जेसीबी का हुक टूटने से एक कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली का खंभा कारोबारी के सिर पर गिरा, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गांधी कालोनी लिंक रोड पर रविवार को बिजली का खंभा गिरने से स्पेयर पार्ट्स कारोबारी सुनील बालियान की मौत के मौके पर मौजूद पुलिस व अन्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गांधी कालोनी लिंक रोड पर रविवार को बिजली का खंभा गिरने से स्पेयर पार्ट्स कारोबारी सुनील बालियान की मौत के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनील की पत्नी अनु कुमारी ने ऊर्जा निगम के ठेकेदार और विभागीय कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। देर रात लगभग साढ़े 11 बजे मांग पर बनी सहमति के बात धरना समाप्त हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई मंडी कोतवाली में अनु कुमारी ने हाइड्रोलिक मशीन के चालक, विद्युत विभाग के ठेकेदार और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड या मार्ग अवरोधक लगाए जेसीबी से खंभा उखाड़ने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी का हुक टूट गया और खंभा सीधे सुनील के सिर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद मौके पर मौजूद श्रमिक और विभागीय कर्मचारी बिना सहायता किए फरार हो गए। घटना के बाद कालोनीवासियों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और ऊर्जा निगम की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की। दोपहर तीन बजे से देर रात लगभग साढ़े 11 बजे तक लोग धरने पर बैठे रहे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस बीच भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, सपा नेता राकेश शर्मा समेत किसान संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे थे।

    नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि अनु कुमारी की तहरीर पर ठेकेदार और ऊर्जा निगम के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।