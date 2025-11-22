Language
    आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के पिता ने आरोपों को निराधार बताया

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:43 AM (IST)

    दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दिए बयान का वीडियो प्रसारित।

    आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के पिता ने आरोपों को निराधार बताया

    - दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दिए बयान का वीडियो प्रसारित

    जासं, मुजफ्फरनगर : गांव हुसैनपुर कलां में आत्मदाह का प्रयास करने वाले अनस के पिता ने पुलिस पर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पिता ने दिल्ली सफदरजंग अस्पताल से अपना वीडियो बयान जारी किया है। इसमें कहा, उनके बेटे ने पारिवारिक कलह में तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस पर लगाए आरोप निराधार हैं, उसे किसी ने बहका दिया था, वह आरोपों का खंडन करते हैं।

    तीन दिन पहले बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कलां निवासी 23 वर्षीय अनस पुत्र मुरसलीन ने घर में पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी। उसका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। गुरुवार को अनस द्वारा वीडियो बयान जारी किया गया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि बुढ़ाना थाने की पुलिस उसे परेशान कर रही है। थाने में उसकी पिटाई की गई और पांच लाख रुपये मांगे गए। पैर में गोली मारने की भी धमकी दी। इस बयान के बाद एसपी देहात आदित्य बंसल ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन शुक्रवार को अनस के पिता मुरसलीन के बयान का वीडियो प्रसारित हुआ। उसमें मुरसलीन ने कहा है कि उसके बेटे अनस ने तनाव की वजह से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है। किसी ने उसे बरगलाकर वीडियो बना लिया था और उससे गंभीर आरोप लगवाए थे। एसपी देहात आदित्य बंसल ने कहा कि अनस के पिता ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिर भी उनके द्वारा दोनों वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। साथ ही उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है, जिन्होंने अनस का वीडियो बनाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगवाए थे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।