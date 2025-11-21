Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षकों की तैनाती का गणित गड़बड़ाया, एकल शिक्षक या शिक्षकविहीन हो गए विद्यालय...बीएसए ने दिए ये निर्देश

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की तैनाती में गड़बड़ी के चलते कई स्कूल एकल शिक्षक या शिक्षकविहीन हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में वापस जाने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिक्षकों की तैनाती में गड़बड़ी के चलते कई स्कूल एकल शिक्षक या शिक्षकविहीन हो गए हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अंतरजनपदीय स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया के चलते जनपद में 50 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का गणित गड़बड़ा गया है। इससे विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शिक्षकविहीन हो गए हैं। ऐसे में बीएसए ने समायोजित शिक्षकों को वापस मूल विद्यालय में भेजने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसए ने वापस नहीं जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बीते दिनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ। इस कारण बड़ी संख्या में जनपद से दूसरे जिलों में चले गए। वहीं 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया गया। जिन विद्यालयों से विद्यार्थी गए हैं, वहां पर छह साल से कम आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल वाटिका शुरू की गई है।

    बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होने से बाल वाटिका में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। जनपद में 50 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक ही शिक्षक है। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि सभी बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि एक भी विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन नहीं रहना चाहिए। मनमानी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी।