शिक्षकों की तैनाती का गणित गड़बड़ाया, एकल शिक्षक या शिक्षकविहीन हो गए विद्यालय...बीएसए ने दिए ये निर्देश
मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की तैनाती में गड़बड़ी के चलते कई स्कूल एकल शिक्षक या शिक्षकविहीन हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में वापस जाने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अंतरजनपदीय स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया के चलते जनपद में 50 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का गणित गड़बड़ा गया है। इससे विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शिक्षकविहीन हो गए हैं। ऐसे में बीएसए ने समायोजित शिक्षकों को वापस मूल विद्यालय में भेजने का निर्देश दिया है।
बीएसए ने वापस नहीं जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बीते दिनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ। इस कारण बड़ी संख्या में जनपद से दूसरे जिलों में चले गए। वहीं 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया गया। जिन विद्यालयों से विद्यार्थी गए हैं, वहां पर छह साल से कम आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल वाटिका शुरू की गई है।
बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होने से बाल वाटिका में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। जनपद में 50 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक ही शिक्षक है। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि सभी बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि एक भी विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन नहीं रहना चाहिए। मनमानी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी।
