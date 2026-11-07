मुजफ्फरनगर की मोरना, खतौली, मंसूरपुर, तितावी, टिकौला, खाईखेड़ी, भैसाना के बाद टिकौला मिल में भी गन्ना पेराई सत्र शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में आठ चीनी मिलों से सात में पेराई सत्र शुरू हो गया है। सहकारी चीनी मिल मोरना ने सबसे पहले 30 अक्टूबर को पेराई सत्र शुरू कर दिया था। इसके बाद खाईखेड़ी और भैसाना मिल शुरू हुईं। शुक्रवार को त्रिवेणी मिल खतौली, मंसूरपुर, तितावी व शनिवार को टिकौला चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू हुआ।

ग्राम पुट्ठी इब्राहिमपुर स्थित टिकोला शुगर मिल में शनिवार को पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ हुआ। इस दौरान अधिशासी अध्यक्ष हरकीरत सिंह, जीएम अजीत सिंह, राजवीर सिंह, ओमवीर सिंह आदि अधिकारी व कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रबंधन ने सत्र के सफल संचालन की कामना करते हुए किसानों से गुणवत्तायुक्त गन्ना ही मिल को देने की अपील की।

इससे पूर्व शुक्रवार को जनपद में सर्वाधिक गन्ना पेराई करने वाली त्रिवेणी चीनी मिल खतौली में पेराई सत्र शुरू हुआ। हवन जगननाथ झा व सुधाकर पांडेय ने संपन्न कराया। मिल में बुग्गी में गन्ने लाने वाले घनश्याम व हरदेवा, ट्रैक्टर-ट्राली में गन्ने लाने वाले रामसिंह व तेजपाल काे पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।

एसडीएम डा. ललित कुमार मिश्रा, उप गन्ना आयुक्त ओपी सिंह, मिल उपाध्यक्ष डा. अशोक कुमार, इंस्पेक्टर दिनेश चंद बघेल, समिति चेयरमैन अमित कुमार, सतीश, समिति सचिव शशि प्रकाश, डीपी सिंह ने चेन में गन्ना डालकर सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। शुगर मिल उपाध्यक्ष डा. अशोक कुमार ने किसानों से ताजा व साफ गन्ना लाने की अपील की।