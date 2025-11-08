छात्र ने कालेज में खुद पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप...दिल्ली के लिए रेफर

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। फीस जमा न होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र ने डीएवी पीजी कालेज में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। घटना से पहले छात्र ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित किया। उसमें आरोप लगाया कि सात हजार रुपये फीस बकाया होने पर उसे परीक्षा देने से रोका जा रहा है। छात्र ने कालेज प्राचार्य पर उत्पीड़न करने व मारपीट का आरोप भी लगाया। छात्र की हालत गंभीर बनी है। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना शनिवार की दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे की है। कस्बा बुढ़ाना स्थित डीएवी पीजी कालेज के एक कक्ष में घटना हुई। कस्बा बुढ़ाना में योगपुरा मार्ग निवासी 20 वर्षीय उज्ज्वल राणा पुत्र हरेंद्र राणा बीए तृतीय सेमेस्टर का छात्र है। उसने कालेज के एक कक्ष में ही पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बैग और अन्य सामान से आग बुझाई। पुलिस भी मौके पर आ गई।

गंभीर रूप से झुलसे उज्ज्वल को सीएचसी बुढ़ाना पहुंचाया। यहां से उसे मेरठ मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। कालेज में हुई इस घटना के बाद प्राचार्य समेत समस्त स्टाफ कालेज से नदारद हो गया। प्राचार्य प्रदीप कुमार समेत प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों ने भी अपना फोन स्विच आफ कर दिया। शाम को पीड़ित छात्र उज्ज्वल की बहन सलोनी ने कालेज के प्राचार्य प्रदीप कुमार के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, बुढ़ाना सीओ गजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। छात्र के साथ मारपीट करने व आत्मदाह के लिए उकसाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो में यह बोला छात्र ने

आत्मदाह का प्रयास करने से पहले छात्र उज्ज्वल के दो वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उसमें वह कहता है कि वह अपना परीक्षा फार्म जमा करने आया तो कालेज प्रशासन ने मना कर दिया। प्राचार्य से गुहार लगाई तो उन्होंने भी मना कर दिया और कहा कि उनके0 पास पैसा नहीं है तो पढ़ने का अधिकार नहीं है और आरोप है कि उसे गाली देकर बाहर निकाल दिया। ऐसी हिंसा अन्य छात्रों के साथ भी की जाती है, अपमान किया जाता है, छात्रों की आर्थिक स्थिति को नहीं समझा जाता है। उनकी पूरे वर्ष की सात हजार रुपये फीस बकाया है, जबकि 1700 रुपये जमा भी करा चुके हैं। दूसरे वीडियो में उज्ज्वल ने शिकायती पत्र दिखाते हुए कालेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उसे न्याय मांगने पर धमकाया गया, गालियां दी गईं और पीटा गया। कहा कि अगर उसे कुछ होता है, तो यह सभी लोग जिम्मेदार होंगे।