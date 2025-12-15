Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा छात्र, भाकियू कार्यकर्ता भी

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:22 AM (IST)

    न्यूमैक्स सिटी व कचरा जलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की मांग ...और पढ़ें

    Hero Image

    मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा छात्र, भाकियू कार्यकर्ता भी

    - दो घंटे 50 मिनट तक चलता रहा ड्रामा, आरपीएफ ने किया मुकदमा दर्ज, थाने से मिली जमानत

    जासं मुजफ्फरनगर: न्यूमैक्स सिटी की जांच की मांग और कचरा जलाने वाली फैक्ट्रियों व ट्रकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बीए का छात्र रविवार को टावर पर चढ़ गया। अपनी मांगों का बैनर लटका दिया और वहीं धरने पर बैठ गया। दो घंटे 50 मिनट तक छात्र का ड्रामा चलता रहा। इसके बाद उसे नीचे उतारा गया। आरपीएफ थाने में छात्र पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसे जमानत मिल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आवास विकास कालोनी में रहने वाला 21 वर्षीय अजय पंडित मेरठ कालेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके पिता पवन सदर तहसील में स्टांप विक्रेता हैं। अजय भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी है। रविवार को अजय लगभग साढ़े 11 बजे एक बैनर लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसने बैनर पकड़कर किसी से अपना वीडियो बनवाया और कहा कि फैक्ट्रियो में जलने वाले कचरे से गांव देहात के लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों और दिल्ली से कचरा लाने वाले ट्रकों को सील किया जाए। इसके अलावा मंसूरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन कालोनी न्यूमैक्स सिटी की जांच होनी चाहिए। इसके बाद वह स्टेशन परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। नई मंडी कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा, आरपीएफ थाने के इंस्पेक्टर विनीत कुमार, क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय के जेई राजा पहुंचे। छात्र ने उनसे कहा कि जब तक कचरा वाले ट्रकों व फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। उसने नगर मजिस्ट्रेट को बुलाने की जिद की। नायब तहसीलदार अमित कुमार पहुंचे, लेकिन इनसे पहले ही भाकियू नेता शक्ति सिंह ने पहुंचकर छात्र को नीचे उतरवाया। छात्र ढाई बजे पूरे दो घंटे 50 मिनट में नीचे उतरा। अजय ने कहा कि प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं। आरोपितों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर, आरपीएफ इंस्पेक्टर विनीत कुमार ने बताया कि छात्र पर रेलवे एक्ट की धारा 145 व 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार किया गया लेकिन दोनों धाराएं जमानती होने के कारण उसे थाने से छोड़ दिया गया। वह 17 दिसंबर को न्यायालय में पेश होगा।