Stray Dogs: यूपी के इस जिले में आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, निकाला गया टेंडर

जागरण संवाददाता, शामली। आवारा कुत्ते नगर से लेकर गांव-देहात तक आतंक बने हुए हैं। नगर में गली-मुहल्ले और चौराहे पर घूमते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब कुत्ते किसी ना किसी को अपना निशाना ना बनाते हों। नगर पालिका ने दावा किया है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर कर दिया गया। जल्द ही कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू हो जाएगा।

शामली शहर में कई स्थानों पर आवारा कुत्ते झुंड बनाकर बैठे रहते हैं। यह रोजाना का नजारा है। आलम यह है कि आवारा कुत्तों से परेशान लोग सुबह व देर रात को घरों से निकलने से भी कतराने लगे हैं। शहर के मुहल्ला काका नगर, साकेत कालोनी, दयानंद नगर, मोहल्ला गुजरातियान, बरखंडी, नाला पटरी, आजाद चौक में आवारा कुत्तों की भरमार है।

आवारा कुत्ते अक्सर आने-जाने वाले लोगों पर झपट पड़ते हैं। आए दिन दुपहिया वाहनों पर भौंकते हुए कुत्ते हमला भी करते है, लेकिन पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस संबंध में सभासद बबिता गुप्ता और अग्रवाल मित्र मंडल के सचिव अनुज गर्ग की ओर से शिकायत की गई थी।