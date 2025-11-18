Language
    '10 वर्ष बाद फिर आएंगे'... यह आश्वासन देकर सोरम की सर्वखाप पंचायत से ली खाप चौधरी, थांबेदार व लोगों ने विदा

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    सोरम सर्वखाप पंचायत से खाप चौधरी, थांबेदार और अन्य सदस्य '10 वर्ष बाद फिर आएंगे' का वादा करके विदा हुए। उन्होंने सोरम के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे दस साल बाद फिर लौटेंगे। सोरम की पंचायत सामाजिक समरसता के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने खाप चौधरी और थांबेदारों को सम्मानपूर्वक विदा किया।

    मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में आयोजित सर्वखाप पंचायत में पहुंच रहे लोगों पर पुष्पवर्षा करते गांव के लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। खाप चौधरियों, थांबेदारों और दूरदराज से आए लोग सर्वखाप पंचायत की यादों को दिलों में बसाकर सोरम की धरती से रवाना हुए। जाते हुए लोगों पर भी ग्रामीणों ने फूल बरसाए। वहीं, युवाओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। अतिथि सत्कार से गदगद दूसरे जिलों और प्रदेशों से आए लोगों ने आभार जताया। साथ ही 10 साल बाद सर्वखाप पंचायत में आने का वादा कर गए।

    तीन दिन की सर्वखाप पंचायत से गांव सोरम में उल्लास और उमंग का माहौल रहा। मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना मार्ग पर बने मुख्य द्वार से ही बाहर से आने वाले लोगों को स्वागत की अनुभूति हुई। कली-चूना की कतारें और स्वागत में खेड़े वालिंटियर ने बाहर से आने वालों को प्रभावित किया। वहीं, कार्यक्रम स्थल के पहले ग्रामीणों ने लोगों पुष्प वर्षा की। स्वागत के इस अंदाज ने आगंतुकों का दिल जीत लिया। वहीं, पग-पग पर लगे भंडारे और पेयजल व्यवस्था ने प्रभावित किया।

    तीन दिन लोगों जलेबी, खीर, हलवा, रसगुल्ले, दाल-चावल, आलू-कचौरी, छोले-चावल, मट्ठा और गुड़ का स्वाद लिया। सोरम के अलावा समीप के गांवों से भी खाने और स्वागत संबंधित स्टाल लगाए गए। मंगलवार को बाहर से आने वाले लोगों पर ग्रामीणों ने फूल बरसाए। युवाओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के समापन पर व्यवस्था में लगे सभी ग्रामीणों, भाकियू पदाधिकारी और युवाओं को ऐतिहासिक सोरम की चौपाल का स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

    शानदार आयोजन ने दिल जीत लिया
    कुंडे खाप के सुभाष कुंडे ने बताया कि शानदार आयोजन ने दिल जीत लिया। वर्ष 2035 में फिर आएंगे। गाजियाबाद से आए धर्मपाल सिंह जाटव ने कहा कि इतना अच्छा आयोजन हुआ कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

    कम ही रही महिलाओं की भागीदारी
    सर्वखाप पंचायत में पहले और तीसरे दिन महिलाओं की काफी कम भागीदारी रही। हालांकि दूसरे दिन छात्राओं समेत महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें मंच और माइक दोनों मिले। वहीं समापन कार्यक्रम में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर खाप चौधरियों ने चिंतन भी किया। मंच से ऐलान किया गया है कि पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि बड़े आयोजनों में उनकी सहभागिता अधिक रहे। भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि शानदार आयोजन में पूरी टीम को सम्मानित किया गया है। अब पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।