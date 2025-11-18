'10 वर्ष बाद फिर आएंगे'... यह आश्वासन देकर सोरम की सर्वखाप पंचायत से ली खाप चौधरी, थांबेदार व लोगों ने विदा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। खाप चौधरियों, थांबेदारों और दूरदराज से आए लोग सर्वखाप पंचायत की यादों को दिलों में बसाकर सोरम की धरती से रवाना हुए। जाते हुए लोगों पर भी ग्रामीणों ने फूल बरसाए। वहीं, युवाओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। अतिथि सत्कार से गदगद दूसरे जिलों और प्रदेशों से आए लोगों ने आभार जताया। साथ ही 10 साल बाद सर्वखाप पंचायत में आने का वादा कर गए।

तीन दिन की सर्वखाप पंचायत से गांव सोरम में उल्लास और उमंग का माहौल रहा। मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना मार्ग पर बने मुख्य द्वार से ही बाहर से आने वाले लोगों को स्वागत की अनुभूति हुई। कली-चूना की कतारें और स्वागत में खेड़े वालिंटियर ने बाहर से आने वालों को प्रभावित किया। वहीं, कार्यक्रम स्थल के पहले ग्रामीणों ने लोगों पुष्प वर्षा की। स्वागत के इस अंदाज ने आगंतुकों का दिल जीत लिया। वहीं, पग-पग पर लगे भंडारे और पेयजल व्यवस्था ने प्रभावित किया।

तीन दिन लोगों जलेबी, खीर, हलवा, रसगुल्ले, दाल-चावल, आलू-कचौरी, छोले-चावल, मट्ठा और गुड़ का स्वाद लिया। सोरम के अलावा समीप के गांवों से भी खाने और स्वागत संबंधित स्टाल लगाए गए। मंगलवार को बाहर से आने वाले लोगों पर ग्रामीणों ने फूल बरसाए। युवाओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के समापन पर व्यवस्था में लगे सभी ग्रामीणों, भाकियू पदाधिकारी और युवाओं को ऐतिहासिक सोरम की चौपाल का स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

शानदार आयोजन ने दिल जीत लिया

कुंडे खाप के सुभाष कुंडे ने बताया कि शानदार आयोजन ने दिल जीत लिया। वर्ष 2035 में फिर आएंगे। गाजियाबाद से आए धर्मपाल सिंह जाटव ने कहा कि इतना अच्छा आयोजन हुआ कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है।