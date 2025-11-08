सोरम की प्रस्तावित खाप पंचायत के बहिष्कार का ऐलान...गठवाला खाप ने आयोजन पर उठाए सवाल

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। सोरम गांव में 16 नवंबर को प्रस्तावित सर्वखाप पंचायत को लेकर खापों के बीच मतभेद गहरा गया है। गठवाला खाप ने पंचायत के आयोजन को अवैधानिक बताते हुए इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। खाप ने आयोजकों पर निजी स्वार्थों के लिए सर्व खाप के मंच का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है।

शनिवार को बुढ़ाना के निरीक्षण भवन पर आयोजित बैठक में गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि सर्वखाप पंचायत बुलाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका इस आयोजन में पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व अखबार के माध्यम से जानकारी मिलने पर सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान को पत्र लिख आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वखाप मंत्री एक खाप के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी आयोजकों की नीयत पर सवाल उठाए।

आजाद मलिक थाम्बा ने कहा कि जो लोग दहेज में ट्रैक्टर लेने की वकालत करते हैं, वे किस मुंह से समाज सुधार की बात करते हैं? उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक एकता को तोड़ने वाला बताया। बाबा श्याम सिंह थाम्बेदार ने निमंत्रण पत्र पर राकेश टिकैत के नाम पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वे किस हैसियत से सर्वखाप पंचायत का निमंत्रण दे रहे हैं। इस दौरान उज्ज्वल खाप के रविन्द्र चौधरी, स्वर्णकार खाप से तेजपाल वर्मा, अनुसूचित जाति के अजय, रामकुमार शर्मा, धर्मेंद्र चौधरी बैरागी, ईश्वर सिंह खरड़ थाम्बा समेत कई अन्य खापों के चौधरियों ने भी गठवाला खाप के निर्णय का समर्थन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से सोरम में होने वाली सर्व खाप पंचायत के बहिष्कार का फैसला लिया गया।