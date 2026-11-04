राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम: किसानों के घर मिले मुफ्त बिजली, ट्रैक्टर पकड़े तो जला देंगे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसान मेले में पहुंचकर आधुनिक कृषि यंत्रों की सराहना की। साथ ही भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के घरों पर सौर ऊर्जा लगाई जाए और खेतों को फ्री में बिजली दी जाए। अधिकारियों को चेताया कि यदि किसानों के 15 साल पुराने ट्रैक्टरों को पकड़ा गया तो ट्रैक्टर को वहीं पर जलाया जाएगा।

भाकियू प्रवक्ता ने कहा, सेना में जाने वाले फौजी के 12 साल चोरी हुए मंगलवार को जानसठ रोड स्थित किसान मेले में पहुंचे चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि इस प्रकार के कृषि मेले पंजाब और हरियाणा में लगते आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल वोट चोरी ही नहीं हुई, बल्कि मंदिर से चढ़ावा चोरी, गन्ने का भाव चोरी और बच्चों की नौकरी चोरी हुई है।

सेना में जाने वाले फौजी के 12 साल चोरी हुए हैं। यह देश आंदोलन से बचेगा। अब विपक्षी के साथ सत्ताधारी भी लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं। इसका मतलब सत्ता के लोग भी परेशान हैं। विपक्ष की बातें भी सरकार को सुननी चाहिए। कहा कि बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।