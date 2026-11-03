मुजफ्फरनगर के जैन इंटर काॅलेज की प्रधानाचार्य की डेंगू से मौत, बुखार में भी परीक्षा के दौरान रही थीं मौजूद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जैन कन्या इंटर काॅलेज नई मंडी की प्रधानाचार्य और जिला स्काउट-गाइड की संयुक्त सचिव 50 वर्षीय किरण देवी का डेंगू के कारण निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता हास्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके पति मेरठ जनपद के सरधना के खंड शिक्षा अधिकारी हैं। बुखार की हालत में उन्होंने केंद्र प्रभारी के तौर पर पीईटी कराई। इनके निधन से स्काउट गाइड का वैदिक पुत्री इंटर काॅलेज में लगने वाला कैंप निरस्त कर दिया गया है।

किरण देवी 16 अक्टूबर से बुखार से पीड़ित थीं, जिसके चलते इन्होंने 19 अक्टूबर को जांच कराई, जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई। पीईटी परीक्षा के लिए वह जैन कन्या इंटर काॅलेज की केंद्र प्रभारी रहीं। बुखार की हालत में 25 अक्टूबर को दोनों पालियों की परीक्षा हुई। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर अपने मायके बरेली चली गईं।