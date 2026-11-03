ट्रेन से उतरते समय डांस टीचर गंभीर रूप से घायल, सेंट मेरीज स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए आ रहे थे बिजनौर

संवाद सूत्र, नगीना (बिजनौर)। सेंट मेरीज स्कूल बिजनौर के एनुअल फंक्शन में जज के रूप में भाग लेने बरेली से आ रहे तमिलनाडु निवासी राबिन मंगलवार सुबह करीब छह बजे नगीना रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस से उतरते समय हादसे का शिकार हो गए।

बताया गया कि चलती ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरने के जोखिम भरे प्रयास में वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के संकरे फासले में फंसकर सीधे पहियों की चपेट में आ गए। जिससे उनकी टांग व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर यात्रियों और रेलकर्मियों में हलचल मच गई और ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गया। उधर, स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने आए फादर, सिस्टर व अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। टीचर के साथ आ रहे एक अन्य शिक्षक गलती से नजीबाबाद पहुंच गए जो बाद में नगीना लौटे।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने एंबुलेंस के माध्यम से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक दिव्यांशु ने बताया कि गंभीर हालत में आए मरीज को जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है।

हाईवे पर ट्रैक्टर-टिपलर में घुसी कार, टिपलर सवार तीन श्रमिक घायल रेहड़ : हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे (Haridwar-Kashipur National Highway) पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे अर्टिगा कार आगे चल रहे ट्रैक्टर-टिपलर में घुस गई। जिससे टिपलर पलट गया और उस पर बैठे तीन श्रमिक 55 वर्षीय बिलाल, 30 वर्षीय सुलेमान व 60 वर्षीय मकसूद निवासी गांव कासमपुर गढ़ी, थाना अफजलगढ़ घायल हो गए।