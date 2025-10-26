Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाग-नागिन का जोड़ा आ जमा मुख्य मार्ग पर...यातायात ठिठका और राहगीरों के थम गए कदम, फिर...

    By Basant Gautam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    शनिवार को फुलत-चंदसीना मार्ग पर नाग-नागिन का जोड़ा सड़क पर फन फैलाकर बैठ गया, जिससे राहगीरों के कदम ठिठक गए। नागिन तो जंगल में चली गई, पर नाग देवता सड़क पर ही जमे रहे, जिससे घंटों तक मार्ग बाधित रहा। नाग के जाने के बाद यातायात सुचारू हो सका।

    prefferd source google
    Hero Image

     खतौली के चंदसीना-फुलत मार्ग पर सड़क के बीच फन फैलाकर बैठा नाग और रुके राहगीर।सौ. ग्रामीण

    संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। फुलत-चंदसीना मार्ग पर शनिवार की दोपहर रजवाहे के निकट एक नाग-नागिन का जोड़ा जंगल से निकलकर सड़क के बीच फन फैलाकर बैठ गया, जिससे राहगीरों के पैर ठिठक गए। नागिन तो कुछ देर बाद जंगल में चली गई, लेकिन नाग देवता सड़क पर ही जमे रहे। घंटों तक मार्ग बाधित रहा। नाग के भी जाने के बाद यातायात सुचारू हो गया।
    शनिवार को फुलत-चंदसीना मार्ग पर रोमांचक नजारा देखने को मिला। यहां जंगल से निकलकर नाग-नागिन का जोड़ा सड़क पर आया गया और फन फैलाकर सड़क के बीचोबीच बैठ गए। सड़क के बीच नाग-नागिन का जोड़ा बैठा होने से चंदसीना और खतौली की ओर से आने-जाने वाले राहगीरों के कदम रुक गए। सहमे लोग उनके आगे से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लोग वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर नाग-नागिन के जोड़े को देखते रहे। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो आदि बनाने में लग गए। कुछ देर बाद नागिन तो वापस जंगल में चली गई, लेकिन नाग देवता फन उठाए सड़क के बीच जमे रहे। घंटों बाद नाग देवता ने जंगल की तरफ प्रस्थान किया। इस पर राहगीरों ने राहत महसूस की। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें