शर्मनाक! पुलिसकर्मियों ने क्या काम करने से रोका था जो सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी? साथी ने VIDEO बनाकर किया वायरल

संवाद सूत्र, चरथावल। कुटेसरा ग्राम में मंगलवार की रात सार्वजनिक स्थल पर बाइक खड़ी कर सिगरेट पीने व हुड़दंग करने से रोकने पर दो युवक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। एक युवक ने सिपाही की वर्दी फाड़ दी और दूसरे ने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

चरथावल थाना क्षेत्र की कुटेसरा चौकी के उपनिरीक्षक प्रवेंदर रंधावा, सिपाही सोनू मंगलवार रात गश्त पर निकले थे। ग्राम कुटेसरा में चौधरी सरदार सिंह धर्मार्थ चिकित्सालय के सामने सड़क पर बाइक खड़ी करके दो युवक सिगरेट पीते हुए छल्ले बना रहे थे और हुड़दंग कर रहे थे।

उन्हें ऐसा करने से मना किया तो गाली-गलौज कर जान से मारने की नीयत से पुलिस से भिड़ गए। आरोप है कि ग्राम कुटेसरा निवासी अफजाल ने सिपाही सोनू की वर्दी फाड़ दी जबकि उसके साथी सुहेल ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो में सुहेल बोल रहा था कि पुलिस वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, सड़क पर खड़ा होने से रोक रहे हैं।