'रियल लाइफ सुपरहीरो' कैप्टन स्मित के लिए हवन में गूंजे वैदिक मंत्र, नन्हे-मुन्ने बच्चों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

संवाद सूत्र, भोपा (मुजफ्फरनगर)। सेंट जेवियर्स ग्लोबल स्कूल रहकडा में फ्लाईदुबई की उड़ान में संकट की घड़ी में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देकर 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना को लेकर विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने उन्हें 'रियल लाइफ सुपरहीरो' बताया।

मंगलवार को विद्यालय परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्यालय परिवार ने हवन में आहुति देकर कैप्टन स्मित के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हवन में विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ भाग लिया। नन्हें मुन्हें बच्चों ने ईश्वर से कैप्टन स्मित को जल्द स्वस्थ होकर परिवार और देशवासियों के बीच लौटने की कामना की।