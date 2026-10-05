174 यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित के शीघ्र स्वस्थ होने की हनुमद्धाम में कामना, यहां है 77 फुट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा

संवाद सूत्र, भोपा (मुजफ्फरनगर)। फ्लाईदुबई की उड़ान में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की देशभर में सराहना हो रही है। तीर्थनगरी शुकतीर्थ स्थित हनुमद्धाम में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई।

विपत्ति के समय हनुमान जी का स्मरण देता है साहस और आत्मबल: स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती हनुमद्धाम के स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हनुमान जी संकटमोचन हैं। विपत्ति के समय उनका स्मरण मनुष्य को साहस और आत्मबल प्रदान करता है। कैप्टन स्मित ने जिस तरह संकट के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपना धैर्य बनाए रखा, वह सनातन संस्कृति और आस्था की शक्ति को दर्शाता है। हनुमान जी भगवान श्रीराम के परम भक्त और आदर्श सेवक हैं। उनकी आराधना करने वाले भक्त को संकट में संबल मिलता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो काॅल पर बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने बताया था कि संकट के समय वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कहा था कि वे देश से दूर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से दूर नहीं हैं।

महंत स्वामी आनंद स्वरूपानंद महाराज ने बताया कि महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद महाराज के द्वारा वर्ष 1987 में गोलोकवासी सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज के सानिध्य में हनुमद्धाम की स्थापना हुई थी। यहां स्थापित 77 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा के विग्रह में देश की विभिन्न भाषाओं में कागज पर लिखे 700 करोड़ राम नाम समाहित किए गए हैं। इनका वजन करीब 14 टन और क्षेत्रफल 10,050 घन फीट बताया गया है। धाम परिसर में विश्व की विभिन्न वानर प्रजातियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं।