बच्चों से लेकर युवाओं तक को स्मार्टफोन की लत दे रही डिप्रेशन सहित कई बीमारियां, बचाव के लिए रखें यह ध्यान

डाक्टरों का कहना है कि माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें बाहर खेलने भेजें और पारिवारिक मेलजोल बढ़ाएं। इससे मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है।

स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय की मानसिक रोग ओपीडी में रोजाना कई अभिभावक ऐसे पहुंचते हैं, जो अपने बच्चों की स्मार्टफोन की लत से परेशान हैं। बच्चे सुबह उठने से लेकर रात तक फोन में डूबे रहते हैं।

पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं देते और बिना फोन देखे कुछ खाते तक नहीं। मोबाइल छीनने पर वह झगड़ने और उग्र होने लगते हैं।

कई किशोर कमरे में बंद होकर घंटों आनलाइन गेम खेलते रहते हैं, जिससे वह आर्थिक और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। बड़ो का सम्मान और समाज की समझ उन्हें नहीं हो पाती है। पैसे से गेम खेलते-खेलते बच्चे अपराध की ओर चले जाते है।

मनोचिकित्सक डा. अर्पण जैन का कहना है कि माता-पिता की व्यस्तता और बच्चों को समय न देने से यह लत गहराती जा रही है। आजकल माता-पिता बच्चे के रोने पर उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, जो धीरे-धीरे आदत और फिर लत में बदल जाती है। इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है।

उनमें समझने-समझाने की क्षमता घट जाती है और समाज से जुड़ाव कम होता जा रहा है। युवाओं में भी इंटरनेट माध्यम से तनाव बढ़ रहा है। किसी पोस्ट पर गलत टिप्पणी आने या ग्रुप से निकाले जाने पर वह अपमानित महसूस करते हैं, जिससे अवसाद और चिड़चिड़ापन बढ़ता है।