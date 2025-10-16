स्मैक तस्कर पर UP पुलिस का शिकंजा, 10 करोड़ की अवैध संपत्ति चिह्नित, कुर्की की तैयारी

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई दौलत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिकंजा कसा है। स्मैक तस्कर की लगभग 10 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां चिह्नित की गई, जिन्हें आगामी दिनों में कुर्क किया जाएगा। तस्कर ने नशे की तस्करी से कमाए धन से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में आलीशान मकान और जमीनें खरीद रखी हैं।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2025 में थाना बुढ़ाना पुलिस ने तस्कर अब्दुल कादिर निवासी ग्राम जिजोला, थाना झिंझाना जनपद शामली (हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर) को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके कब्जे से कई करोड़ रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी, जिसके चलते एसपी देहात आदित्य बंसल के नेतृत्व में गठित टीम ने अब्दुल कादिर की संपत्तियों की जांच की।

पुलिस ने उसकी अवैध कमाई का ब्योरा जुटाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने 15 अक्टूबर 2025 को अब्दुल कादिर तथा उसके स्वजन के नाम पर अर्जित पांच संपत्तियों के जब्तीकरण के आदेश जारी किए।

उन्होंने बताया कि अब्दुल कादिर ने स्मैक तस्करी से अर्जित धन से मुजफ्फरनगर में 546.55 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, 307.50 वर्गमीटर का दो मंजिला मकान और 0.068 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। इनके अलावा बागपत में 344.44 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड और सहारनपुर में 156.8 वर्गमीटर का दो मंजिला मकान अब्दुल कादिर का है। इन सभी संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।

अब्दुल कादिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत शामली और मुजफ्फरनगर में कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने कहा कि आपरेशन सवेरा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति चिह्नित की कार्रवाई भी आपरेशन सवेरा अभियान के तहत की गई है।