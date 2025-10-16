Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्मैक तस्कर पर UP पुलिस का शिकंजा, 10 करोड़ की अवैध संपत्ति चिह्नित, कुर्की की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर अब्दुल कादिर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति चिह्नित की है। यह संपत्ति मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में स्थित है, जिसे कुर्क करने की तैयारी है। यह कार्रवाई आपरेशन सवेरा के तहत की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरनगर पुलिस की नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई दौलत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिकंजा कसा है। स्मैक तस्कर की लगभग 10 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां चिह्नित की गई, जिन्हें आगामी दिनों में कुर्क किया जाएगा। तस्कर ने नशे की तस्करी से कमाए धन से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में आलीशान मकान और जमीनें खरीद रखी हैं।
    एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2025 में थाना बुढ़ाना पुलिस ने तस्कर अब्दुल कादिर निवासी ग्राम जिजोला, थाना झिंझाना जनपद शामली (हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर) को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके कब्जे से कई करोड़ रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी, जिसके चलते एसपी देहात आदित्य बंसल के नेतृत्व में गठित टीम ने अब्दुल कादिर की संपत्तियों की जांच की।
    पुलिस ने उसकी अवैध कमाई का ब्योरा जुटाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने 15 अक्टूबर 2025 को अब्दुल कादिर तथा उसके स्वजन के नाम पर अर्जित पांच संपत्तियों के जब्तीकरण के आदेश जारी किए।
    उन्होंने बताया कि अब्दुल कादिर ने स्मैक तस्करी से अर्जित धन से मुजफ्फरनगर में 546.55 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, 307.50 वर्गमीटर का दो मंजिला मकान और 0.068 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। इनके अलावा बागपत में 344.44 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड और सहारनपुर में 156.8 वर्गमीटर का दो मंजिला मकान अब्दुल कादिर का है। इन सभी संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।
    अब्दुल कादिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत शामली और मुजफ्फरनगर में कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने कहा कि आपरेशन सवेरा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति चिह्नित की कार्रवाई भी आपरेशन सवेरा अभियान के तहत की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें