Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR में बीएलओ कर रहे हैं ये बड़ी गलती, अब तो डीएम के पास भी पहुंच गई शिकायत

    By Anand Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम उमेश मिश्रा से मिलकर एसआईआर में बीएलओ की लापरवाही की शिकायत की। जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने बताया कि बीएलओ घर-घर गणना फार्म नहीं दे रहे और दस्तावेजों की मांग कर भ्रम फैला रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जासं, मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में लगे बीएलओ की लापरवाही के बारे में बताया। सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट जिया चौधरी ने कहा कि जिले भर से मतदाताओं द्वारा एसआइआर को लेकर शिकायतें आ रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकतर बीएलओ घर-घर गणना फार्म न देकर किसी एक व्यक्ति के घर पर लोगो को बुलाकर फार्म दे रहे हैं। गणना फार्म भी दो के स्थान पर सिर्फ एक दिया जा रहा है। गणना फार्म के साथ किसी दस्तावेज की मांग करके भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।

    इस दौरान राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह, महानगर अध्यक्ष बोबी त्यागी, सोमपाल सिंह, साजिद हसन, धर्मेंद्र सिंह नीटू, पवन बंसल, नदीम मलिक, अविनाश कपिल, बालेंद्र मौर्य, तरुण सौदे एडवोकेट, डा. इसरार अल्वी, इरफान मलिक मौजूद रहे।