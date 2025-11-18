SIR में बीएलओ कर रहे हैं ये बड़ी गलती, अब तो डीएम के पास भी पहुंच गई शिकायत

जासं, मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में लगे बीएलओ की लापरवाही के बारे में बताया। सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट जिया चौधरी ने कहा कि जिले भर से मतदाताओं द्वारा एसआइआर को लेकर शिकायतें आ रही हैं।

अधिकतर बीएलओ घर-घर गणना फार्म न देकर किसी एक व्यक्ति के घर पर लोगो को बुलाकर फार्म दे रहे हैं। गणना फार्म भी दो के स्थान पर सिर्फ एक दिया जा रहा है। गणना फार्म के साथ किसी दस्तावेज की मांग करके भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।