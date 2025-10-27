सौरम की महापंचायत में जुटेंगे खाप चौधरी...देश व समाजहित में होंगे निर्णय, कुरीतियों के खात्मे को होगी पहल
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटान में बालियान खाप द्वारा सर्वजातीय तीन दिवसीय पंचायत का आयोजन 16 नवंबर से गांव सोरम में किया जाएगा। रविवार को इसकी रूपरेखा तय की गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि रघुकुल के गांव सोरम में होने वाली यह महापंचायत ऐतिहासिक होगी।
संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव रसूलपुर जाटान में बालियान खाप द्वारा सर्वजातीय तीन दिवसीय पंचायत का आयोजन 16 नवंबर से गांव सोरम में किया जाएगा। रविवार को इसकी रूपरेखा तय की गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि रघुकुल के गांव सोरम में होने वाली यह महापंचायत ऐतिहासिक होगी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से खाप चौधरी और सामाजिक लोग शामिल होंगे, जिसका संदेश पूरे देश में फैलेगा।
उन्होंने सभी जातियों, मजहबों और पार्टियों को एकजुट होकर पंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। टिकैत ने स्पष्ट किया कि यह महापंचायत अराजनैतिक है। सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान ने बताया कि 2025 में आयोजित होने वाली महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाजहित में ठोस निर्णय लिए जाएंगे। बालियान खाप के प्रत्येक गांव से 10-10 वालंटियर की टीम बनाई जाएगी, जो विभिन्न कार्यों की देखरेख करेगी।
पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने कहा कि यह महापंचायत समाज के लिए एक सकारात्मक पहल है, जिससे कुरीतियों का निवारण होगा। पूर्व मंत्री सुधीर बालियान ने युवाओं से इस सामाजिक कार्य में भाग लेने की अपील की। समाजसेवी विकास बालियान ने इसे भाकियू संस्थापक स्व. चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि बताया। पंचायत की अध्यक्षता ब्रह्मसिंह ने की, जबकि संचालन विजेंद्र बालियान ने किया। इस अवसर पर भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।