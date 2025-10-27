सौरम की महापंचायत में जुटेंगे खाप चौधरी...देश व समाजहित में होंगे निर्णय, कुरीतियों के खात्मे को होगी पहल

संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव रसूलपुर जाटान में बालियान खाप द्वारा सर्वजातीय तीन दिवसीय पंचायत का आयोजन 16 नवंबर से गांव सोरम में किया जाएगा। रविवार को इसकी रूपरेखा तय की गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि रघुकुल के गांव सोरम में होने वाली यह महापंचायत ऐतिहासिक होगी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से खाप चौधरी और सामाजिक लोग शामिल होंगे, जिसका संदेश पूरे देश में फैलेगा।

उन्होंने सभी जातियों, मजहबों और पार्टियों को एकजुट होकर पंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। टिकैत ने स्पष्ट किया कि यह महापंचायत अराजनैतिक है। सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान ने बताया कि 2025 में आयोजित होने वाली महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाजहित में ठोस निर्णय लिए जाएंगे। बालियान खाप के प्रत्येक गांव से 10-10 वालंटियर की टीम बनाई जाएगी, जो विभिन्न कार्यों की देखरेख करेगी।