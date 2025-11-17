'लिव इन सिस्टम हो खत्म, DJ पर लड़कियों का डांस गलत' सोरम में सर्वखाप पंचायत ने इन व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ऐतिहासिक गांव सोरम की धरती पर सातवीं सर्वखाप पंचायत का रविवार को हवन में आहुति के साथ शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय पंचायत के पहले दिन खाप चौधरियों और थांबेदारों ने सामाजिक कुरीतियों पर चोट की। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान को बढ़ावा देने पर बल दिया। खाप चौधरियों ने लिव इन व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की।

इसके साथ ही मंच से युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। पंचायत स्थल के समीप भाकियू संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पहले सर्वखाप मंत्री चौधरी कबूल सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। खाप चौधरियों ने मंच से अपनी-अपनी बात रखी। हरियाणा से आए खत्री खाप के चौधरी अशोक खत्री ने कहा कि सर छोटूराम और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। शादी-समारोह में फिजूलखर्ची पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही रात में शादी नहीं होनी चाहिए, यह भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है।

संकल्प लेकर जाएं यहां आए सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि शराब न पीएंगे और न पीने देंगे। अच्छा कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करेंगे। हरियाणा से आए सतरोल खाप चौधरी फूल कुमार ने कहा कि लिव इन से समाज का नैतिक पतन हो रहा है। हरियाणा सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके खात्मे के लिए प्रस्ताव लाकर कैबिनेट में पास किया जाए। यूपी के खाप चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात करें।

सर्वखाप पंचायत के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लिव इन की छूट को खत्म किया जाए। शुक्रतीर्थ भागवत पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। छह साल की बालिका की अपील, बच्चों के सामने बीड़ी-शराब न पीएं बड़े मंच से छह साल की अंशिका बालियान ने कहा कि सभी आज यहां से संकल्प लेकर जाएं कि बच्चों के सामने कोई बड़ा-बुजुर्ग, बीडी-सिगरेट और शराब नहीं पीएगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी नशे से दूर होती चली जाएगी।