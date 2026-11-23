जागरण संवाददाता, मोरना, मुजफ्फरनगर। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को जिस निर्माणाधीन भागवत कथा भवन के शिलापट का लोकार्पण करेंगे वह दो हजार श्रद्धालु क्षमता का और पूर्ण रूप से वातानुकूलित होगा। शुकदेव आश्रम परिसर में पहले से आठ भागवत कथा भवन हैं। यह नौवां भवन होगा जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पर्यटन विभाग की ओर से इसका निर्माण कराया जा रहा है।

शुकदेव आश्रम में आठ भागवत कथा भवन पहले से, यह नौवां होगा वहीं, वटवृक्ष के नीचे जहां प्रसाद प्रतिष्ठान था उसके स्थान पर भगवान वेदव्यास का मंदिर बनाया गया है। इसमें वेदव्यास की संगमरमर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। दो माह में तैयार हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसका लोकार्पण भी संघ प्रमुख करेंगे।