संवाद सूत्र, मोरना (मुजफ्फरनगर)। भागवत की उद्गम स्थली शुकतीर्थ में धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्रचिंतन और सामाजिक जागरूकता की गतिविधियां भी लगातार विस्तार ले रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के चिंतन शिविर, बैठकें, प्रशिक्षण वर्ग तथा सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और नागरिक दायित्वों के विचार को गति मिल रही है। इसी क्रम में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत रविवार को पहली बार तीर्थ नगरी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं में उत्साह है।

शुकतीर्थ में संघ की वैचारिक गतिविधियों का सिलसिला पुराना है। वर्ष 2022 में शिव धाम में प्रांतीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ था। दंडी आश्रम और श्रीराम आश्रम भी संघ से जुड़े संगठनों की बैठकों, चिंतन और प्रशिक्षण वर्गों के केंद्र रहे हैं।

इन कार्यक्रमों में राष्ट्रहित, भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और समाज के प्रति कर्तव्यबोध पर मंथन होता रहा है। श्रीराम आश्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मेरठ प्रांत का दो दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग भी आयोजित हो चुका है।

राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को मिल रही धार संघ की इन गतिविधियों के बीच डॉ. मोहन भागवत का पहली बार शुकतीर्थ आगमन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संतों की तपस्थली, गंगा की पावन धारा और महर्षि शुकदेव की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी इस नगरी में उनका प्रवास धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण के संदेश को नई ऊर्जा देगा। उनके आगमन से शुकतीर्थ की पहचान आध्यात्मिक केंद्र के साथ राष्ट्रचिंतन और सांस्कृतिक चेतना की भूमि के रूप में भी और मजबूत होने की उम्मीद है।