संवाद सूत्र, मोरना (मुजफ्फरनगर)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के शुकतीर्थ आगमन को लेकर तीर्थ नगरी सहित आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।

सीओ भोपा राधारमण सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे के बाद मोरना से शुकतीर्थ जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद शुकतीर्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बिहारगढ़ तथा फिरोजपुर मार्ग से होकर तीर्थ नगरी में प्रवेश करना होगा।