    ...और अब पिंक रोजगार मेला भी, रोजगार चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराइये

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    लड़कियों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस मेले का उद्देश्य युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह मेला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

    मिशन रोजगार के तहत जनपद में आगामी 11 नवंबर को पिंक मेले का आयोजन होने जा रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मिशन रोजगार के तहत जनपद में आगामी 11 नवंबर को पिंक मेले का आयोजन होने जा रहा है। अहम बात यह है कि इस आयोजन में केवल छात्राओं और महिलाओं के रजिस्ट्रेशन होंगे। मेला जैन कन्या डिग्री कॉलेज मेरठ रोड पर सुबह 10 बजे में लगेगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं।

    10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, कौशल विकास डिप्लोमा प्राप्त इच्छुक युवतियां रोज़गार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात 2 रिज्यूम, शैक्षिक प्रमाण पत्र व दो फोटो के साथ रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। मेले में प्रतिभाग पूर्णतः निःशुल्क है।

    जैन कन्या डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉ सीमा जैन ने बताया कि सेवायोजन कार्यालय की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। मेले में बड़ी संख्या में छात्राओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेले में केवल बालिकाओं और महिलाओं का ही पंजीकरण होगा। यह दर्शाता है कि शासन प्रशासन और सरकार नारी सशक्तिकरण के प्रति बेहद गंभीर है। नारी शक्ति भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर समाज और राष्ट्र उत्थान में सहभागी बने।