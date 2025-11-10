...और अब पिंक रोजगार मेला भी, रोजगार चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराइये

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मिशन रोजगार के तहत जनपद में आगामी 11 नवंबर को पिंक मेले का आयोजन होने जा रहा है। अहम बात यह है कि इस आयोजन में केवल छात्राओं और महिलाओं के रजिस्ट्रेशन होंगे। मेला जैन कन्या डिग्री कॉलेज मेरठ रोड पर सुबह 10 बजे में लगेगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं।

10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, कौशल विकास डिप्लोमा प्राप्त इच्छुक युवतियां रोज़गार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात 2 रिज्यूम, शैक्षिक प्रमाण पत्र व दो फोटो के साथ रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। मेले में प्रतिभाग पूर्णतः निःशुल्क है।