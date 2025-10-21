Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM Janta Seva Yojana: अब यूपी के इन गांवों में भी जाएंगी रोडवेज बसें, किराया भी रहेगा कम

    By Dilshad Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    मुज़फ्फरनगर में रोडवेज अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधा देगा। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत, आठ लाख किमी चल चुकी बसें ग्रामीण मार्गों पर चलेंगी, जिनका किराया कम होगा। बसें रात में गांव में ठहरेंगी और सुबह सवारियां लेकर रवाना होंगी। यह योजना उन गांवों को जोड़ेगी जहाँ निजी या रोडवेज सेवा नहीं है, जिससे ग्रामीण यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर के साथ अब ग्रामीण अंचल को भी रोडवेज डिपो सुविधा मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत ग्रामीण अंचल में बसों का संचालन होगा। विशेष यह है कि ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसों में किराया भी कम रखा जाएगा, जबकि प्रतिदिन अपने अंतिम फेरे के बाद बस गांव में ठहराव करेगी। अगले दिन सवारियां लेकर गंतव्य की तरफ बढ़ेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोडवेज बसों को गांवों से जोड़ने की कवायद प्रारंभ हो गई है। उन गावों को सुविधा से जोड़ा जाएगा, जहां अभी तक आवागमन के लिए निजी या रोडवेज बस सेवा नहीं है। शहर में दिन-रात रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन मुख्यालयों, तहसील क्षेत्रों के आसपास बसे गांवों में सुविधा अधर में पड़ी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम (यूपी-एसआरटीसी) ने मुख्यमंत्री जनता सेवा लागू की है।

    इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल के मार्गों पर बसों का संचालन होगा। जिससे ग्रामीण यात्रियों को उनके दरवाजे के बाहर परिवहन की सुविधा मिल सके। प्रतिदिन अपने फेरे लगाने के बाद अंतिम टर्म में गांवों में रोडवेज बस रात्रि में ठहरेगी, जो सुबह सवारियां लेकर मुख्यालय की ओर चलेगी। ग्रामीण मार्गों पर मिनी बसें लगाई जाएंगी। जिनका किराया भी सामान्य बसों से अलग रखा जाएगा।

    इस तरह से होगा योजना का संचालन
    मुख्यमंत्री जनता सेवा में डिपो की आठ लाख किमी की यात्रा पूर्ण कर चुकी बसों का लगाया जाएगा। सिंगल चालक पर अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर होगी। कम किराया को लेकर कलर कोड के साथ मार्ग पर पड़ने वाले स्टाप और गंतव्य स्थान को सफेद बोर्ड पर लाल रंग से प्रदर्शित किया जाएगा। जिससे यात्रियों को इन बसों की पहचान करने में सुविधा होगी।

    चालक-परिचालकों को लाभ
    इस योजना में संविदा, आउटसोर्स चालक-परिचालकों को 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होगा। साथ ही निरंतर 22 दिन की ड्यूटी एवं 4 हजार किलोमीटर पूर्ण करने पर 3 हजार तथा 24 दिन में 5 हजार किलोमीटर करने पर 5 पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, रात्रि ड्यूटी करने पर 61 रुपये प्रति रात्रि पर मिलेगा।

    यह हैं डिपो के कुछ देहात मार्ग
    मुजफ्फरनगर से कासिमपुर-घटायन, मीरापुर।
    मुजफ्फरनगर से दतियाना-खाईखेड़ी।
    मुजफ्फरनगर से बुढाना-पारासौली टीकरीपुसार।
    मुजफ्फरनगर से रोहाना-चरथावल-थानाभवन, ऊन-अंबेहटा।
    मुजफ्फरनगर से वरला-पुरकाजी, शेरपुर।
    मुजफ्फरनगर से शामली-झिझाना, मंसूरा-तिसंग-चौतरा।
    मुजफ्फरनगर से शामली-झिंझाना, डाेकपुरा-खुरगान, गदराऊ-कैराना।
    मुजफ्फरनगर से शामली-काबला-गढ़ीश्याम।
    मुजफ्फरनगर से शामली-कैराना-खंद्रावती

    आठ लाख किलोमीटर चल चुकी बसों को ग्रामीण अंचल में लगाने की योजना बनी है। अभी लिखित में कोई आदेश नहीं मिला है। दीपावली के बाद ही योजना को देखकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देहात के मार्गों की सूची बनवाई जाएगी, जहां पर संचालन संभव किया जा सकता है। - प्रभात सिन्हा, एआरएम, रोडवेज डिपो मुजफ्फरनगर