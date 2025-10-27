वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, महिला सिपाही सहित दो दारोगा घायल ...तीन गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर परिवार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला सिपाही समेत दो दारोगा घायल हो गए। पुलिस टीम वारंटी ओमप्रकाश को पकड़ने गई थी, लेकिन परिवार ने विरोध किया और ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस ने ओमप्रकाश, उसकी पत्नी और दो बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। आरोपित को छुड़ाने का प्रयास भी किया गया। घटना में महिला सिपाही समेत दो दारोगा घायल हो गए। पुलिस ने वारंटी समेत उसके परिवार के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सोमवार की सुबह लगभग सात बजे हुई।
गांव जड़वड़ निवासी ओमप्रकाश के खिलाफ झगड़े के आरोप में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
न्यायालय में हाजिर न होने के कारण ओमप्रकाश के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। इसी के चलते ककरौली थाना पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए गांव में पहुंची। जैसे ही पुलिस टीम आरोपित ओमप्रकाश को पकड़ कर ले जाने लगी तो उसके परिवार के लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। परिवार की एक महिला तो ईंट लेकर पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। आरोप है कि पुलिस पर ओमप्रकाश व उसकी दो बेटियों तथा पत्नी ने ईंटों से हमला कर दिया। जिसमें दारोगा मनोज कुमार व दिनेश सैनी तथा महिला सिपाही अनिता सिद्धू घायल हो गए। आरोपितों ने पुलिस टीम के साथ हाथापाई करते हुए दारोगा मनोज कुमार की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर वारंटी ओमप्रकाश व उसकी एक पुत्री को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित ओमप्रकाश, उसकी पत्नी बबली व दो बेटियों मानसी, बोबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।