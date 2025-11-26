Language
    छात्रा का धोखे से बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की दी धमकी...अब मांग रहे 10 लाख

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    एक छात्रा का धोखे से अश्लील वीडियो बनाया गया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एक छात्रा का धोखे से अश्लील वीडियो बनाया गया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। छात्रा को भाई का एक्सीडेंट होना बताकर धोखे से ले जाकर दो युवकों ने अश्लील हरकत करते हुए उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगे। छात्रा के पिता ने विरोध किया तो आरोपितों ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए दस लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी छोटी बहन मुजफ्फरनगर के कालेज में बीएससी की छात्रा है। आठ नवंबर को वह परीक्षा देकर कालेज से गांव आने के लिए भोपा में बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर बुलेट पर रुद्र राठी निवासी छछरौली व अमन चौधरी आए और उसकी बहन को भाई का एक्सीडेंट बता धोखे से किसी अज्ञात मकान में ले गए और वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो बनाया तथा शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी दी। जिसके बाद उसकी बहन चुपचाप रहने लगी।

    आरोपितों ने वाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम पर उसकी बहन को धमकी दी कि 'अगर तुम हमसे नहीं मिली तो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देंगे और तेरे भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे'। बहन ने सारी बातें स्वजन को बताई। आरोपितों ने पिता को फोन पर धमकी दी है कि हमें दस लाख रुपये दे दो नहीं तो हम उसकी वीडियो प्रसारित कर देंगे। जिससे उनका परिवार इस घटना से बदनामी व डर के साए में जी रहा है तथा आत्महत्या को मजबूर है। प्रभारी निरीक्षक जशवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आरोपितों की तलाश की जा रही है।