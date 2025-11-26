छात्रा का धोखे से बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की दी धमकी...अब मांग रहे 10 लाख

संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। छात्रा को भाई का एक्सीडेंट होना बताकर धोखे से ले जाकर दो युवकों ने अश्लील हरकत करते हुए उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगे। छात्रा के पिता ने विरोध किया तो आरोपितों ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए दस लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी छोटी बहन मुजफ्फरनगर के कालेज में बीएससी की छात्रा है। आठ नवंबर को वह परीक्षा देकर कालेज से गांव आने के लिए भोपा में बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर बुलेट पर रुद्र राठी निवासी छछरौली व अमन चौधरी आए और उसकी बहन को भाई का एक्सीडेंट बता धोखे से किसी अज्ञात मकान में ले गए और वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो बनाया तथा शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी दी। जिसके बाद उसकी बहन चुपचाप रहने लगी।