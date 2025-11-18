भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की युवाओं से हाथ जोड़कर मार्मिक अपील...नशा छोड़ दो, कहा-हमें सबसे ज्यादा चिंता युवाओं की है

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सर्वखाप महापंचायत के समापन पर भाकियू अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 10 साल बाद इसी धरती पर फिर से महासम्मेलन (सर्वखाप पंचायत) होगा। उन्होंने युवाओं से हाथ जोड़कर अपील की नशे को छोड़ दो। युवा देश की रीढ़ है और हमें सबसे ज्यादा चिंता युवाओं की है। काम करते नहीं और नशा करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने समाज का ताना बाना बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इसे खत्म न होने दो।

उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत घरों में ताले लग गए हैं। संख्या साल दर साल बढ़ रही हैं। युवाओं के लिए बुजुर्ग फिक्रमंद हैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। आज यहां से शपथ लेकर जाए, जो गलत पहले किया अब फिर नहीं करेंगे। तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाएंगे, सूखा समेत किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। बुजुर्गों की बात मानेंगे।

वहीं सरकार से भी हमारी मांग है कि कृषि पर आधारित रोजगार बढ़ाई जाएं, जिस गांव के युवा को क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो। सर्वखाप मंत्री सुभाष सिंह बालियान की ओर से रखे गए सभी 11 प्रस्ताव का सर्वखाप चौधरी समेत पंचायत में आए लोगों ने हाथ उठाकर स्वागत और समर्थन किया।