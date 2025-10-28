Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    युवती का बहला फुसलाकर अपहरण, मतांतरण की आशंका; मेरठ का रहने वाला है आरोपी चार बच्चों का पिता

    By Pradeepmittal Mittal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:19 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक मुस्लिम व्यक्ति पर अनुसूचित जाति की युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती से निकाह करने का दावा किया है, जिससे धर्मांतरण की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने युवती को मध्य प्रदेश से बरामद कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। स्वामी यशवीर ने इसे 'लव जिहाद' बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चार बच्चों के पिता मुस्लिम व्यक्ति ने बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित वर्ग की युवती का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आशंका है कि युवती का अवैध मतांतरण करा दिया गया, क्योंकि आरोपित ने अपना वीडियो बयान जारी कर कहा था कि युवती से निकाह कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में युवती के पिता ने बुढ़ाना थाने पर अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। कार्रवाई न होने पर स्वामी यशवीर ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पुलिस ने युवती को मध्य प्रदेश के जबलपुर से बरामद कर लिया है। वहीं, दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है।

    युवती के पिता की तरफ से 23 अक्टूबर को दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि गत पांच अक्टूबर को उसकी 19 वर्षीय बेटी का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। वह घर से 300 ग्राम वजन की चांदी की पाजेब व छह हजार रुपये नकदी लेकर गई थी।

    उधर, सोमवार को बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया। उसमें बताया कि यह अवैध मतांतरण और लव जिहाद का मामला है। युवती का अपहरण करने वाला आरोपित मेरठ जिले के गांव पांचली बुजुर्ग निवासी है और चार बच्चों का पिता है। उसने वीडियो बयान में कहा है कि युवती से उसने निकाह कर लिया है।

    अपहरण कराने में पीड़िता के गांव के भी दो युवकों की संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपित मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर अवैध मतांतरण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही युवती का मतांतरण कराने और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

    आरोप है कि गजवा ए हिंद का सपना पूरा करने के लिए यह वारदात अंजाम दी गई है। जबकि पीड़िता के पिता ने आरोपित के गांव में जाकर भी गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी को वापस कर दो, लेकिन वह नहीं माने। चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह हिंदू समाज के साथ आरोपित के घर के बाहर धरना देंगे।

    पुलिस ने जबलपुर से बरामद की युवती

    सीओ बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि लापता युवती को बरामदगी के लिए टीम बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दो संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। पहले से दर्ज मुकदमे में धारा वृद्धि कर आरोपितों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी।