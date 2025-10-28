युवती का बहला फुसलाकर अपहरण, मतांतरण की आशंका; मेरठ का रहने वाला है आरोपी चार बच्चों का पिता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चार बच्चों के पिता मुस्लिम व्यक्ति ने बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित वर्ग की युवती का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आशंका है कि युवती का अवैध मतांतरण करा दिया गया, क्योंकि आरोपित ने अपना वीडियो बयान जारी कर कहा था कि युवती से निकाह कर लिया है।

मामले में युवती के पिता ने बुढ़ाना थाने पर अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। कार्रवाई न होने पर स्वामी यशवीर ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पुलिस ने युवती को मध्य प्रदेश के जबलपुर से बरामद कर लिया है। वहीं, दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है।

युवती के पिता की तरफ से 23 अक्टूबर को दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि गत पांच अक्टूबर को उसकी 19 वर्षीय बेटी का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। वह घर से 300 ग्राम वजन की चांदी की पाजेब व छह हजार रुपये नकदी लेकर गई थी।

उधर, सोमवार को बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया। उसमें बताया कि यह अवैध मतांतरण और लव जिहाद का मामला है। युवती का अपहरण करने वाला आरोपित मेरठ जिले के गांव पांचली बुजुर्ग निवासी है और चार बच्चों का पिता है। उसने वीडियो बयान में कहा है कि युवती से उसने निकाह कर लिया है।

अपहरण कराने में पीड़िता के गांव के भी दो युवकों की संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपित मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर अवैध मतांतरण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही युवती का मतांतरण कराने और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

आरोप है कि गजवा ए हिंद का सपना पूरा करने के लिए यह वारदात अंजाम दी गई है। जबकि पीड़िता के पिता ने आरोपित के गांव में जाकर भी गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी को वापस कर दो, लेकिन वह नहीं माने। चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह हिंदू समाज के साथ आरोपित के घर के बाहर धरना देंगे।